  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Per la gestione dei dati Airbus dice addio alle Big Tech, punta a un cloud europeo «sovrano»

SDA

26.12.2025 - 15:10

L'obiettivo di Airbus è tenere le informazioni più sensibili al riparo dalle norme statunitensi, in particolare il Cloud Act (foto d'archivio).
L'obiettivo di Airbus è tenere le informazioni più sensibili al riparo dalle norme statunitensi, in particolare il Cloud Act (foto d'archivio).
Keystone

La società costruttrice di aerei Airbus intende ridurre la dipendenza da Amazon, Google e Microsoft per dati e applicazioni strategiche, puntando su un cloud europeo «veramente sovrano».

Keystone-SDA

26.12.2025, 15:10

26.12.2025, 15:16

Lo ha detto la vicepresidente per gli affari digitali del colosso industriale europeo, Catherine Jestin, citata dall'emittente privata francese BFM TV, evidenziando che esiste «l'80% di possibilità» di individuare una soluzione all'interno dell'UE che risponda alle esigenze.

L'obiettivo è tenere le informazioni più sensibili al riparo dalle norme statunitensi, in particolare il Cloud Act. Quest'ultimo è una legge federale adottata nel 2018 che riguarda l'accesso ai dati personali di comunicazione, in particolare quelli gestiti nella «nuvola».

La norma consente alle autorità giudiziarie di obbligare i fornitori di servizi con sede nel territorio degli USA a fornire i dati relativi alle comunicazioni elettroniche delle US Persons, ovvero cittadini o residenti statunitensi, memorizzati su server situati negli Stati Uniti o in paesi stranieri.

Airbus lancerà una gara d'appalto all'inizio del prossimo anno, per un valore che potrebbe arrivare a 50 milioni di euro (46,4 milioni di franchi al cambio attuale) in dieci anni.

In gioco c'è la gestione di dati e applicazioni cruciali, dalla pianificazione delle risorse ai sistemi di produzione, dal rapporto con i clienti fino alla progettazione degli aeromobili.

«Parliamo di informazioni estremamente sensibili dal punto di vista nazionale ed europeo», ha sottolineato Jestin, spiegando la necessità di un cloud che garantisca il pieno controllo europeo sui dati.

La soluzione allo studio sarebbe una combinazione di più fornitori dell'UE, in grado di unire innovazione tecnologica e standard di sicurezza adeguati alle ambizioni industriali del colosso aeronautico.

I più letti

La 16enne napoletana prodigio dello sci a blue News: «Ecco da chi mi faccio ispirare»
Il San Bernardino Winter Village apre la sua stagione musicale
In Arabia Saudita nevica per la prima volta in 30 anni: ecco la reazione di abitanti e animali
La Cambogia accusa la Thailandia di intensificare i bombardamenti
La sorprendente tradizione natalizia degli Obama che lascia tutti a bocca aperta

Altre notizie

Mercati. Nuovo record per l'oro sopra i 4'500 dollari, è l'effetto Venezuela

MercatiNuovo record per l'oro sopra i 4'500 dollari, è l'effetto Venezuela

Crescita minima. Sostituti della carne, per Bell la fase di boom è finita

Crescita minimaSostituti della carne, per Bell la fase di boom è finita

Metalli preziosi. Oro sopra i 4'500 dollari in Asia

Metalli preziosiOro sopra i 4'500 dollari in Asia