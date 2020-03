Francia: status di dipendente per un autista di Uber

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/3/4/c89da92a-50e4-4e6e-b6cf-08134fc4328c.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/3/4/c89da92a-50e4-4e6e-b6cf-08134fc4328c.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/3/4/c89da92a-50e4-4e6e-b6cf-08134fc4328c.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/3/4/c89da92a-50e4-4e6e-b6cf-08134fc4328c.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/3/4/c89da92a-50e4-4e6e-b6cf-08134fc4328c.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2020/3/4/c89da92a-50e4-4e6e-b6cf-08134fc4328c.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>Questo scatto spettacolare di Dream Lake, sulle Montagne Rocciose, negli Stati Uniti, è opera del fotografo Eric Gross. Nella foto, le onde del lago, situato a 3000 metri di altitudine, sembrano essersi addirittura congelate. In realtà, questo fenomeno glaciale ha un'altra spiegazione: la neve che si trovava sulla superficie ghiacciata del lago si è dapprima sciolta al sole, per poi congelarsi nuovamente secondo i movimenti delle onde.

Cosa succede nel mondo?

Non arrendersi mai: Joe Biden ha riportato una serie di vittorie inaspettate durante le primarie. «Siamo migliori di questo presidente», afferma il candidato democratico all'investitura presidenziale, con riferimento a Donald Trump.

Cosa succede nel mondo?

Deserto di macerie: nella città di Cookeville, in Tennessee, un uomo si guarda attorno in mezzo ai disastri causati dai diversi tornado che hanno colpito la regione.

Cosa succede nel mondo?

Ciao, sono una rana gigante del lago Titicaca: allo zoo di Wrocław, in Polonia, un esemplare di questa specie fortemente minacciata approfitta di questo scatto per mostrare tutta la sua bellezza.

Cosa succede nel mondo?

Donne arrabbiate: una sagoma che rappresenta il ministro cileno delle Donne e dell'Parità dei sessi Isabel Plá viene bruciata durante una manifestazione a Valparaíso. Queste donne protestano contro Isabel Plá per aver difeso il presidente Sebastián Piñera a seguito di dichiarazioni controverse sugli abusi sessuali.

Cosa succede nel mondo?

A Sciaffusa, un automobilista di 72 anni è uscito di strada per ragioni ancora sconosciute. Come se non bastasse, ha colpito un idrante che è stato completamente strappato dalla sua base, generando una fontana d'acqua alta diversi metri.

Cosa succede nel mondo?

Visibilmente soddisfatto: il leader nordcoreano Kim Jong-un è stato testimone a una serie di test missilistici balistici nella città portuale di Wonsan. I proiettili presumibilmente hanno percorso 240 km sopra il Mar del Giappone e hanno raggiunto un'altitudine di volo di 35 km prima di schiantarsi.

Cosa succede nel mondo?

Manifestante o poliziotto? In Iraq, un ufficiale di polizia usa la fionda contro i manifestanti. L'Iraq ha attraversato una crisi politica per diversi mesi. Le proteste riguardano la corruzione endemica e l'élite politica.

Cosa succede nel mondo?

Aspettando al freddo: migliaia di migranti si sono spinti fino al confine con la Grecia. Ora aspettano al confine sul fronte turco nonostante le fredde temperature.

Cosa succede nel mondo?

Esercito di maschere: a Tokyo, questi pendolari che passano alla stazione di Shinagawa non hanno dimenticato la loro maschera.

Cosa succede nel mondo?

Il traffico aereo è stato sospeso per circa due ore all'aeroporto di Francoforte in seguito all'avvistamento da parte di un pilota di un drone nel settore sud dell'area. La polizia dell'Assia e la polizia federale si sono lanciate alla ricerca dell'oggetto volante. È stato anche impiegato un elicottero.

Cosa succede nel mondo?

Un bel posto per ibernare? Alcune aquile di mare se ne stanno appollaiate su dei cumuli di ghiaccio galleggianti sull'isola di Hokkaido, in Giappone.

Cosa succede nel mondo?

Rotta verso ovest: alcuni rifugiati raggiungono il villaggio di Skala Sikamineas, sull'isola greca di Lesbo, dopo aver attraversato il Mar Egeo in canoa dalla Turchia. In seguito all'annuncio di Ankara in merito all'apertura delle frontiere, migliaia di persone tentano di entrare nell'Unione europea.

Cosa succede nel mondo?

Quando l'acqua santa non è più sufficiente: due operai che indossano indumenti protettivi spruzzano disinfettante in una chiesa di Gwangju, in Corea del Sud. Il numero di casi accertati di SARS-CoV-2 (COVID-19) nel paese è salito a oltre 4000.

Cosa succede nel mondo?

Lucie e ombre…della moda: Givenchy ha presentato una modella interamente vestita di nero alla settimana di moda di Parigi. Solo le sue gambe illuminate formano un contrasto.

Cosa succede nel mondo?

A Houston, in Texas, una conduttura dell'acqua del diametro di circa 2,5 metri si è rotta provocando il caos sul posto. Una delle strade principali è stata sbarrata e università, vari negozi e le scuole sono stati chiusi a causa delle inondazioni.

Cosa succede nel mondo?

Illuminazione: quando il cielo è limpido, si possono vedere le stelle sopra Norderney, in Germania, mentre la luce del faro dell'isola brilla di mille luci.

Cosa succede nel mondo?

Contagiata: la diffusione del nuovo coronavirus fa abbassare anche le quotazioni in borsa. Questo commerciante di New York ne segue attentamente l'evoluzione.

Cosa succede nel mondo?

Bizzarrie della moda: alla Fashion Week di Parigi, una modella presenta una delle creazioni della prossima collezione autunno/inverno del marchio di moda italiano Off-White.

Cosa succede nel mondo?

Conseguenze del coronavirus: una folla di gente in fila per acquistare maschere protettive in un grande magazzino di Seul. I prezzi di questi prodotti sono saliti alle stelle in Corea del Sud.

Cosa succede nel mondo?

Via col vento: un pullman si è ribaltato in un campo ai margini della B10 vicino a Tomerdingen, in Germania. La neve, che ha reso scivolosa la carreggiata, e le forti raffiche di vento hanno portato il veicolo fuori strada. Otto passeggeri sono rimasti lievemente feriti.

Cosa succede nel mondo?

Nel pieno della notte, un cucciolo di Berger si è presentato all'ingresso di un commissariato di Odessa, negli Stati Uniti. Dopo aver giocato con gli agenti, il cane è scomparso all'improvviso. La polizia ha quindi pubblicato la foto del cane su Facebook e ha scoperto che nella notte era fuggito dalla casa del suo padrone. Prima di rientrare, serenamente.

Cosa succede nel mondo?

Clima esplosivo: la situazione sull'isola greca di Lesbo è sempre più complicata. La collera è crescente nella popolazione, che da cinque anni convive con campi d'accoglienza per migranti sovraffollati. Si sono registrati degli scontri.

Cosa succede nel mondo?

Almeno questa è stata resa inoffensiva: uno specialista di cavallette mostra una delle specie catturate nel deserto di Tharparkar. Un'ondata di insetti ha invaso il Pakistan all'inizio del mese. I danni sono talmente ingenti che si teme per la sicurezza alimentare del Paese.

Cosa succede nel mondo?

Risalire in superficie per decollare: Anne C. McClain, pilota militare e astronauta americana, segue una formazione in un laboratorio della NASA a Houston, in Texas. McClain ha passato parecchi mesi nello spazio a bordo della ISS e si allena per una prossima missione lunare.