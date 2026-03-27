Euro ai minimi storici rispetto al franco svizzero. sda

L'euro prosegue la fase di recupero sul franco che ha caratterizzato le ultime due settimane: la moneta europea sfiora ormai 0,92 franchi, livelli che non si vedevano da fine gennaio.

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Stamani la valuta dell'Eurozona ha toccato un massimo a 0,9183 e alle 08.15 era sempre in lieve progressione (+0,20%) rispetto a ieri. Si conferma quindi il movimento di leggero rialzo partito a metà marzo.

Praticamente invariato è invece il cambio dollaro/franco, che è a 0,7957.