  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati valutari Franco ai minimi da gennaio sull'euro, la moneta europea sfiora i 0,92

SDA

27.3.2026 - 11:00

Euro ai minimi storici rispetto al franco svizzero.
Euro ai minimi storici rispetto al franco svizzero.
sda

L'euro prosegue la fase di recupero sul franco che ha caratterizzato le ultime due settimane: la moneta europea sfiora ormai 0,92 franchi, livelli che non si vedevano da fine gennaio.

Keystone-SDA

27.03.2026, 11:00

Stamani la valuta dell'Eurozona ha toccato un massimo a 0,9183 e alle 08.15 era sempre in lieve progressione (+0,20%) rispetto a ieri. Si conferma quindi il movimento di leggero rialzo partito a metà marzo.

Praticamente invariato è invece il cambio dollaro/franco, che è a 0,7957.

I più letti

Amore sugli sci: ecco le coppie del circo bianco tra piste e vita privata
Chiara Ferragni e Fedez insieme alla festa di Leone. Con loro, a sorpresa, anche Giulia Honegger
Scopre il tradimento e si vendica in modo clamoroso: ecco cosa fa all'auto del compagno
La polizia ammette i suoi errori, 600 multe da radar sono ora in dubbio
Addio a Mauro Martinoni, figura chiave dell'educazione speciale

Altre notizie

Fase dibattimentale del processo. Nestlé chiede l'assoluzione in Francia per le discariche considerate abusive

Fase dibattimentale del processoNestlé chiede l'assoluzione in Francia per le discariche considerate abusive

Italia. Indagine su LVMH: «Cosmetici per adulti promossi a bambini»

ItaliaIndagine su LVMH: «Cosmetici per adulti promossi a bambini»

Svizzera. Compensi dei top manager: due CEO hanno incassato oltre 20 milioni, Ermotti solo quinto

SvizzeraCompensi dei top manager: due CEO hanno incassato oltre 20 milioni, Ermotti solo quinto