Mai successo prima Il franco non molla la presa, euro sotto lo 0,91

SDA

10.2.2026 - 17:01

L'euro non è mai stato così poco caro.
Keystone

Il franco non molla la presa e continua a rafforzarsi nei confronti dell'euro: dopo aver stabilito la notte scorsa un nuovo massimo la moneta elvetica è salita ulteriormente. Per la prima volta bastano 91 centesimi per comprare un euro.

Keystone-SDA

10.02.2026, 17:01

10.02.2026, 17:06

Poco prima delle 16.00 la valuta europea è stata scambiata a 0,9097 franchi, il livello più basso di sempre, se si escludono le turbolenze vissute nel 2015 nel giorno dell'abolizione del cambio minimo.

