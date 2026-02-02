La valuta elvetica oggi vale un po' di meno. Keystone

L'allentamento della tensione sui mercati finanziari dà un po' di respiro al franco, che negli ultimi tempi si era rafforzato notevolmente: la valuta elvetica oggi si è indebolita nettamente rispetto al dollaro e all'euro.

Keystone-SDA SDA

Nel pomeriggio il corso euro/franco è salito sino a 0,9218, in netto aumento rispetto alle quotazioni del mattino a 0,9159. Anche il dollaro ha guadagnato forza, con il tasso di cambio che è passato da 0,7730 a 0,7818. Contestualmente la moneta europea ha ceduto terreno rispetto a quella americana, arrivando a scambiare a 1,1802 dollari nel tardo pomeriggio.

La spinta a favore del dollaro è arrivata da dati macroeconomici positivi dagli Stati Uniti, in particolare l'indice ISM sulla fiducia del settore industriale, che è balzato a 52,6 punti a gennaio, con un incremento di 4,7 punti rispetto al mese precedente, segnalando una netta espansione del settore manifatturiero. Questo dato, superiore alle attese, tende a ridimensionare le previsioni di un imminente allentamento della politica monetaria da parte della Federal Reserve.

La valuta è stata sostenuta anche dalle novità istituzionali. La nomina, annunciata venerdì, di Kevin Warsh come potenziale successore di Jerome Powell alla guida della banca centrale americana è stata interpretata dagli investitori come un elemento che potrebbe ritardare o limitare futuri tagli dei tassi.

Il rinnovato vigore del dollaro ha esercitato anche una forte pressione al ribasso sui metalli preziosi. Oro e argento hanno subito una correzione accentuata: a titolo d'esempio il metallo giallo perde nel pomeriggio quasi il 4%, con l'oncia a 4683 dollari. In un'ottica più elvetica, il chilo d'oro vale al momento circa 116'000 franchi.