  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati valutari Franco più debole su dollaro ed euro, corsi a 0,78 e 0,92

SDA

2.2.2026 - 17:30

La valuta elvetica oggi vale un po' di meno.
La valuta elvetica oggi vale un po' di meno.
Keystone

L'allentamento della tensione sui mercati finanziari dà un po' di respiro al franco, che negli ultimi tempi si era rafforzato notevolmente: la valuta elvetica oggi si è indebolita nettamente rispetto al dollaro e all'euro.

Keystone-SDA

02.02.2026, 17:30

02.02.2026, 17:48

Nel pomeriggio il corso euro/franco è salito sino a 0,9218, in netto aumento rispetto alle quotazioni del mattino a 0,9159. Anche il dollaro ha guadagnato forza, con il tasso di cambio che è passato da 0,7730 a 0,7818. Contestualmente la moneta europea ha ceduto terreno rispetto a quella americana, arrivando a scambiare a 1,1802 dollari nel tardo pomeriggio.

La spinta a favore del dollaro è arrivata da dati macroeconomici positivi dagli Stati Uniti, in particolare l'indice ISM sulla fiducia del settore industriale, che è balzato a 52,6 punti a gennaio, con un incremento di 4,7 punti rispetto al mese precedente, segnalando una netta espansione del settore manifatturiero. Questo dato, superiore alle attese, tende a ridimensionare le previsioni di un imminente allentamento della politica monetaria da parte della Federal Reserve.

La valuta è stata sostenuta anche dalle novità istituzionali. La nomina, annunciata venerdì, di Kevin Warsh come potenziale successore di Jerome Powell alla guida della banca centrale americana è stata interpretata dagli investitori come un elemento che potrebbe ritardare o limitare futuri tagli dei tassi.

Il rinnovato vigore del dollaro ha esercitato anche una forte pressione al ribasso sui metalli preziosi. Oro e argento hanno subito una correzione accentuata: a titolo d'esempio il metallo giallo perde nel pomeriggio quasi il 4%, con l'oncia a 4683 dollari. In un'ottica più elvetica, il chilo d'oro vale al momento circa 116'000 franchi.

I più letti

Il barista ricorda l'incendio a Crans-Montana: «Ho cercato di tirare qualcuno con me»
Allerta meteo per forti nevicate in Ticino e nel Moesano, nella fase più intensa anche in pianura
Quando ha guadagnato Alex Honnold per scalare i 501 metri del Taipei 101 senza nessuna sicurezza?
Patty Pravo e il compagno di 40 anni più giovane: una storia che dura da oltre un decennio
Un «ciclone bomba» invernale attraversa gli Stati Uniti, colpite centinaia di migliaia di persone

Altre notizie

Finanza. Borsa svizzera, forte aumento degli scambi in gennaio

FinanzaBorsa svizzera, forte aumento degli scambi in gennaio

Per la prima volta. L'autorità UE fissa limiti massimi per la cereulide nel latte in polvere

Per la prima voltaL'autorità UE fissa limiti massimi per la cereulide nel latte in polvere

KOF. Le prospettive di impiego migliorano, oltre la media pluriennale

KOFLe prospettive di impiego migliorano, oltre la media pluriennale