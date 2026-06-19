Mercati valutari Il Franco ripiega, dollaro ai massimi dell'anno sulla moneta elvetica

Il corso del franco sta leggermente arretrando.

Il franco si conferma in indebolimento, dopo la decisione di ieri della Banca nazionale svizzera (BNS), che ha lasciato invariato allo 0,0% il suo tasso guida: la moneta è arretrata nei confronti dell'euro ed è scesa ai minimi dell'anno in relazione al dollaro.