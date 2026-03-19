  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Valute Il franco si indebolisce nettamente sull'euro dopo le dichiarazioni della BNS

SDA

19.3.2026 - 14:00

Il rapporto fra le due monete ha una grande importanza anche per i consumatori, non da ultimo nelle regioni di confine.
Il rapporto fra le due monete ha una grande importanza anche per i consumatori, non da ultimo nelle regioni di confine.
Keystone

Le parole di Martin Schlegel raffreddano il franco.

Keystone-SDA

19.03.2026, 14:00

19.03.2026, 14:04

La moneta elvetica si è indebolita sensibilmente dopo le dichiarazioni del presidente della Banca nazionale svizzera (BNS), che ha parlato di una aumentata disponibilità a intervenire sul mercato dei cambi per scongiurare un rafforzamento del franco giudicato eccessivo.

Il corso dell'euro, che intorno alle 09.00 era ancora a 0,9069, è salito sino a un massimo di 0,9130. Meno spettacolare, ma comunque sensibile, è stato l'apprezzamento del dollaro, passato da 0,7910 a 0,7958.

Come si ricorderà non più tardi di dieci giorni or sono la coppia euro/franco aveva toccato quota 0,8980, il livello più basso registrato dal gennaio 2015, quando sui mercati si abbatté una bufera scatenata dall'abolizione della soglia minima di cambio.

I più letti

Ecco come un miliardario continua a fare grandi affari nello Stretto di Hormuz
Insegnante di tedesco sbaglia la domanda su Schiller a «Chi vuol essere milionario?»
Manor chiuderà tre grandi magazzini in Svizzera, ecco dove
Ora tutti guardano all'Iran, mentre l'esercito ucraino libera intere regioni del Paese

Altre notizie

Lo studio di Swiss Re. Nel 2025 in calo i danni causati da catastrofi naturali

Lo studio di Swiss ReNel 2025 in calo i danni causati da catastrofi naturali

Commercio. Le esportazioni di orologi svizzeri tornano a salire, grazie anche al mercato USA

CommercioLe esportazioni di orologi svizzeri tornano a salire, grazie anche al mercato USA

Smartphone. In Svizzera un utente su due ha un iPhone

SmartphoneIn Svizzera un utente su due ha un iPhone