Mercati valutari Il franco si rafforza ancora: è ai massimi di sempre sull'euro

SDA

21.10.2025 - 16:01

Il franco vale di più.
Il franco vale di più.
Keystone

Il timore di un'escalation nelle vertenze commerciali mondiali sta avendo un forte impatto anche sui mercati valutari: gli investitori si rivolgono verso i tradizionali beni rifugio come il franco svizzero, che ha raggiunto un massimo storico sull'euro.

Keystone-SDA

21.10.2025, 16:01

21.10.2025, 16:11

In giornata la moneta europea ha toccato un minimo a 0,9210 franchi, il livello più basso di sempre, se si esclude la giornata del 15 gennaio 2015, giorno in cui la Banca nazionale svizzera (BNS) abolì la soglia minima di 1,20 fino ad allora fissata in modo unilaterale, scatenando una tempesta sui mercati dei cambi.

Quel giorno l'euro precipitò a tratti sino a 0,8423 franchi (un valore che peraltro non tutti considerano come effettivo: in alcuni momenti non fu più nemmeno possibile determinare il corso).

In seguito nella giornata odierna l'euro è leggermente tornato a salire e nel pomeriggio ha raggiunto 0,9320 franchi. Da parte sua il dollaro viene scambiato a 0,7950 franchi.

