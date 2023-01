Ftx: sequestrati 600 milioni in asset a Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried è accusato del furto di miliardi di dollari a clienti e investitori di Ftx. Keystone

Il governo federale americano ha sequestrato 600 milioni di dollari in asset a Sam Bankman-Fried, il fondatore ed ex amministratore delegato di Ftx, la piattaforma di trading di criptovalute finita in bancarotta. Lo riporta Abc news.

Il maxi-sequestro fa parte del procedimento penale contro il 30enne ex milionario accusato del furto di miliardi di dollari a clienti e investitori di Ftx.

Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole, ma per gli inquirenti si tratta di uno dei «più grandi furti della storia americana».

L'ex amministratore delegato di Ftx è stato estradato lo scorso 21 dicembre negli Stati Uniti dalle Bahamas dove viveva in una residenza da milioni di dollari.

SDA