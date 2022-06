Fuori SGS, dentro Sonova? Possibile cambio indice di borsa

Per Sonova sarebbe un passo di tutto rispetto. Keystone

Possibile avvicendamento in vista nell'SMI, l'indice della borsa svizzera che comprende i 20 titoli principali per capitalizzazione e per liquidità di mercato.

L'azione di Société Générale de Surveillance (SGS), gruppo ginevrino attivo a livello mondiale nel settore della certificazione e dell'ispezione, potrebbe essere sostituita da quella di Sonova, azienda attiva nella fabbricazione di apparecchi acustici che controlla fra l'altro il ben conosciuto marchio Phonak.

La decisione su chi faccia parte dell'SMI (Swiss Market Index) viene adottata dalla società di gestione del mercato SIX una volta all'anno, in luglio, ed entra in vigore in settembre. Oltre alla grandezza delle imprese conta la loro quota del capitale azionario liberamente negoziabile.

Inoltre per evitare un continuo mutamento dei componenti dell'SMI per uscire dall'elenco dei titoli più importanti non basta scivolare – in base ai parametri indicati – al 21esimo rango: si aspetta sino a un calo al 23esimo posto. Sul fronte contrario, un titolo può entrare solo se scala la graduatoria sino al 18esimo gradino.

SGS è al momento scesa al 23esimo rango. Potenziali subentranti sarebbero in primo luogo Sonova, ma eventualmente anche Kühne+Nagel (colosso della logistica) e Straumann (specialista in impianti dentali).

Far parte dell'SMI non è solo una questione di prestigio, ha anche un impatto finanziario: quando un'azione viene inserita in un indice i fondi che replicano questi listini devono comprarla, facendone tendenzialmente salire il valore. Inoltre i grandi investitori istituzionali si orientamento fortemente all'SMI.

hm, ats