  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Assicurazioni La COMCO dà il suo benestare alla fusione fra Helvetia e Baloise

SDA

12.9.2025 - 10:00

I due assicuratori sono sempre più vicini.
I due assicuratori sono sempre più vicini.
Keystone

La fusione tra Helvetia e Baloise, annunciata in aprile, supera un altro importante ostacolo: la Commissione della concorrenza (Comco) ha approvato l'operazione, hanno indicato oggi i due assicuratori.

Keystone-SDA

12.09.2025, 10:00

12.09.2025, 10:04

Il via libera è arrivato anche nell'Ue: già all'inizio di agosto la Commissione europea aveva comunicato che, a suo avviso, l'unione non sollevava alcuna preoccupazione sotto il profilo della concorrenza e le verifiche sono state nel frattempo completate con successo.

Le due aziende hanno ora fissato anche la data ultima del matrimonio legale: la transazione dovrebbe essere completata entro il 5 dicembre, a condizione che saranno ottenute tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie. È ancora in sospeso, ad esempio, la decisione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma).

Già in maggio gli azionisti di entrambe le società avevano approvato la fusione nella nuova entità Helvetia Baloise Holding. Con un volume d'affari complessivo di oltre 20 miliardi di franchi e circa 22'000 collaboratori il gruppo diventerà il secondo assicuratore più grande della Svizzera e rientrerà nella top 10 del settore in Europa.

La holding avrà sede a Basilea: Ceo sarà l'attuale numero uno di Helvetia Fabian Rupprecht, mentre la carica di presidente del consiglio di amministrazione sarà ricoperta da Thomas von Planta, che oggi ha lo stesso ruolo presso Baloise.

I più letti

Diverse persone in ospedale per overdose di vitamina D nelle Isole Baleari, ecco come mai
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Con un'auto da Formula 2 sull'autostrada, catturato dopo anni il «fantasma rosso»
Parco veicoli dell'Esercito talmente obsoleto che Pfister è costretto a chiamare... il TCS
L'esercito di Kiev usa i russi accerchiati come esca

Altre notizie

Svizzera. Bauhaus si espande: ecco dove aprirà il nuovo negozio dopo quello di Losone

SvizzeraBauhaus si espande: ecco dove aprirà il nuovo negozio dopo quello di Losone

Mercati azionari. La Borsa svizzera apre in ribasso

Mercati azionariLa Borsa svizzera apre in ribasso

Commercio online. SMG Swiss Marketplace Group avvia bookbuilding della sua IPO

Commercio onlineSMG Swiss Marketplace Group avvia bookbuilding della sua IPO