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Guerra in Medio Oriente Il G7: «Pronti a ulteriori misure contro lo shock energetico»

SDA

30.3.2026 - 17:16

La crisi energetica preoccupa i ministri del G7.
La crisi energetica preoccupa i ministri del G7.
Keystone

«Siamo pronti a adottare tutte le misure necessarie in stretto coordinamento con i nostri partner, anche per preservare la stabilità e la sicurezza del mercato energetico». Lo afferma un comunicato del G7 dopo la riunione di governatori e ministri delle finanze e dell'energia.

Keystone-SDA

30.03.2026, 17:16

30.03.2026, 17:26

«Riconosciamo l'importanza di un'azione internazionale coordinata per mitigare gli effetti negativi e salvaguardare la stabilità macroeconomica», si legge nella nota pubblicata dopo la riunione in formato virtuale sotto la presidenza francese, svoltasi per far fronte allo shock energetico legato alla quasi-chiusura dello stretto di Hormuz.

«Ribadiamo l'importanza di flussi commerciali sicuri e ininterrotti, inclusa la sicurezza della navigazione e la protezione delle rotte e infrastrutture marittime, come essenziali per la stabilità e sicurezza energetica globali», dichiarano i ministri.

Nella riunione virtuale, convocata per «valutare l'evolvere della situazione in Medio Oriente e le sue implicazioni per i mercati energetici, l'economia globale e la stabilità finanziaria», le autorità del G7 «salutano con favore» la decisione dei membri dell'Aie (Agenzia Internazionale per l'Energia), l'11 marzo, di autorizzare il rilascio coordinato di riserve petrolifere.

Inoltre i ministri delle finanze e dell'energia prendono «in considerazione le opzioni dell'Aie per gestire la domanda, in base alle circostanze dei singoli Paesi, al fine di contribuire a stabilizzare le condizioni di mercato e limitare l'eccessiva volatilità. In questo contesto, invitiamo tutti i Paesi a evitare di imporre restrizioni all'export ingiustificate su idrocarburi e prodotti correlati».

I banchieri centrali del G7, dal canto loro, si dicono «fortemente impegnati a mantenere la stabilità dei prezzi, e assicurare la continua resilienza del sistema finanziario». Le banche centrali assicurano che «la politica monetaria resterà dipendente dai dati» e a tal fine «monitorano attentamente le pressioni inflazionistiche derivanti dai prezzi dell'energia e di altre materie prime, le aspettative d'inflazione e l'attività economica».

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