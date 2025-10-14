La struttura servirà anche per la Svizzera. Keystone

Galaxus si espande in Germania: il colosso elvetico del commercio online controllato da Migros ha aperto un centro logistico a Neuenburg am Rhein (D), nel Baden-Württemberg, in cui lavoreranno in futuro 1200 dipendenti.

Keystone-SDA SDA

Servirà anche per i prodotti destinati alla Svizzera.

Ieri è stato inaugurato il primo dei due magazzini previsti, quello per i prodotti più ingombranti, spiega la società in un comunicato odierno. Si stanno via via accumulando lavatrici, divani, frigoriferi, mobili da giardino e altro ancora.

Su una superficie complessiva di 30'000 metri quadrati sta nascendo un nuovo polo logistico in posizione strategica, lungo l'autostrada A5, nel triangolo di confine tra Germania, Svizzera e Francia. Il secondo magazzino è in costruzione poco più a ovest e coprirà 60'000 metri quadrati.

«Siamo incredibilmente orgogliosi di tutto il personale che ha reso possibile l'avvio della sede di Neuenburg in così poco tempo», afferma Michael Stolle, CEO di Galaxus Deutschland, citato nella nota. «Il magazzino sarà già operativo con la spedizione dei primi pacchi entro la fine di questa settimana».

«Neuenburg am Rhein svolgerà un ruolo chiave per la nostra attività in Svizzera», gli fa eco il numero uno di Digitec Galaxus Florian Teuteberg, a sua volta citato nel documento per la stampa. «Le capacità di stoccaggio sul territorio elvetico sono ormai esaurite: con questa nuova sede creiamo le condizioni ideali per sostenere la crescita futura. Vogliamo espanderci sia in Svizzera che nell'UE, per rispondere pienamente alle crescenti esigenze della nostra clientela». Galaxus ha inoltre pianificato altri centri logistici nei comuni svizzeri di Rafz (ZH) e Utzensdorf (BE), ma a causa di ricorsi i progetti sono ancora in fase di revisione.