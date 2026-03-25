Galaxus vuole aiutare i clienti ad acquistare in modo responsabile. Keystone

Offensiva all'insegna della trasparenza per Galaxus: il colosso elvetico del commercio online offre ora la possibilità di tenere traccia di quanto il cliente ha speso nei mesi e negli anni addietro.

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Con un occhio ai comportamenti problematici di acquisto, è possibile anche impostare dei limiti.

L'iniziativa - spiega la società controllata da Migros in un comunicato odierno - è nata da un contributo scritto dallo scrittore Thomas Meyer sul blog della stessa Galaxus, in cui l'autore confessava di essere dipendente dallo shopping. L'impresa ha effettuato un sondaggio, arrivando a scoprire che il 4% dei clienti fa fatica a rispettare il budget.

Sulla scorta di queste informazioni è stato deciso di introdurre una panoramica delle spese, che può essere raggiunta da vari punti del sito di acquisto. Lì si può vedere quanto si ha speso mensilmente o annualmente, per categoria di prodotto. «Vogliamo aiutare la nostra clientela a consumare in modo consapevole», afferma Thomas Bachmann, responsabile della nuova funzione, citato nella nota.

La stessa ditta sottolinea come possa sembrare paradossale che un rivenditore online ponga la domanda: vuoi davvero spendere così tanti soldi? Galaxus sostiene comunque di puntare da anni su quella che definisce «un'onestà radicale»: recensioni autentiche della clientela per le campagne pubblicitarie, grafici che mostrano l'evoluzione dei prezzi, tasso di reso e ritenuta di garanzia per prodotto e marchio. «La panoramica delle spese è il passo logico successivo», argomenta Bachmann. «Probabilmente non favorisce la nostra attività, ma è in linea con il nostro DNA», conclude.