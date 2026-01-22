  1. Clienti privati
Medicamenti e farmacie Fatturato da record per Galenica, sfonda il tetto dei 4 miliardi

SDA

22.1.2026 - 09:42

Superate le cifre del 2022.
Keystone

Grazie anche alla rilevazione dello specialista della diagnostica Labor Team, finalizzata lo scorso settembre, nel 2025 Galenica ha realizzato un fatturato superiore ai 4 miliardi di franchi.

Keystone-SDA

22.01.2026, 09:42

22.01.2026, 09:44

Il gruppo bernese – presente anche in Ticino – attivo nella distribuzione dei medicinali e nella gestione di farmacie ha così battuto i picchi raggiunti nel 2022.

L'azienda, si legge in una nota odierna, ha ulteriormente accelerato la sua crescita nel quarto trimestre. Il giro d'affari per l'intero 2025, pur se definito un dato ancora preliminare, si è attestato a 4,1 miliardi (+5,5% su base annua).

Questa performance ha soddisfatto le aspettative degli analisti interrogati alla vigilia dall'agenzia specializzata AWP, che si attendevano a loro volta ricavi proprio attorno ai 4,1 miliardi di franchi. La società dal canto suo puntava a un aumento fra il 4% e il 6%.

La crescita è stata trainata in particolare dalla forte domanda di farmaci con obbligo di ricetta, sottolinea Galenica nel comunicato, in cui evidenzia come tutte le unità abbiano contribuito con risultati positivi.

Il gruppo non ha fornito per ora cifre precise sugli utili, ma afferma di aspettarsi un incremento del risultato operativo Ebit in una forbice fra il 10% e il 12%. Inoltre punta a distribuire un dividendo almeno pari a quello dell'anno precedente (2,30 franchi per azione).

