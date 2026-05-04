GameStop vuole Ebay e mette sul piatto 56 miliardi di dollari per acquistarla. In un'intervista al Wall Street Journal, il Ceo di GameStop Ryan Cohen ha confermato l'offerta.
Il 40enne vuole trasformare Ebay in un colosso in grado di valere centinaia di miliardi di dollari e di competere con Amazon.
In un comunicato il gruppo ha precisato che dal 4 febbraio scorso ha iniziato ad acquistare azioni di Ebay, arrivando a detenerne una quota di circa il 5%.
L'offerta attuale è di 125 dollari per azione, ciò che rappresenta un rincaro del 20% rispetto al corso alla chiusura dei mercati di venerdì, ha spiegato Cohen.
Nelle contrattazioni after-hour il titolo era già salito a ben 116 dollari, dopo che il Wall Street Journal aveva riportato, citando fonti ben informate, i piani di Cohen per presentare un'offerta.