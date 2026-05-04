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Commercio online GameStop offre 56 miliardi per Ebay: «Sarà la rivale di Amazon»

SDA

4.5.2026 - 07:38

Un'offerta da 56 miliardi di dollari. (Foto simbolica)
Un'offerta da 56 miliardi di dollari. (Foto simbolica)
Keystone

GameStop vuole Ebay e mette sul piatto 56 miliardi di dollari per acquistarla. In un'intervista al Wall Street Journal, il Ceo di GameStop Ryan Cohen ha confermato l'offerta.

Keystone-SDA

04.05.2026, 07:38

04.05.2026, 07:41

Il 40enne vuole trasformare Ebay in un colosso in grado di valere centinaia di miliardi di dollari e di competere con Amazon.

In un comunicato il gruppo ha precisato che dal 4 febbraio scorso ha iniziato ad acquistare azioni di Ebay, arrivando a detenerne una quota di circa il 5%.

L'offerta attuale è di 125 dollari per azione, ciò che rappresenta un rincaro del 20% rispetto al corso alla chiusura dei mercati di venerdì, ha spiegato Cohen.

Nelle contrattazioni after-hour il titolo era già salito a ben 116 dollari, dopo che il Wall Street Journal aveva riportato, citando fonti ben informate, i piani di Cohen per presentare un'offerta.

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