L'operazione è stata frutto di un errore. (Immagine d'archivio). Keystone

Multa simbolica da parte delle autorità britanniche, ma significativa, nei confronti di una filiale di Apple, in relazione al regime di sanzioni imposto alla Russia in seguito alla guerra in Ucraina.

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Il gigante americano dovrà versare 390.000 sterline (oltre 410.000 franchi) a causa di una singola infrazione contestata dall'Office of Financial Sanctions Implementation (Ofsi), organismo amministrativo dipendente dal Tesoro britannico e incaricato di garantire sul territorio dell'isola l'attuazione del regime sanzionatorio contro Paesi esteri o soggetti colpiti.

Il caso fa riferimento al pagamento di due fatture per complessive 635.000 sterline circa eseguito nel 2022 in favore di Okkio, una piattaforma digitale russa appartenente a una holding di Mosca sanzionata a suo tempo dal Regno. Un doppio versamento in cui risulta coinvolta Apple Distribution International (Adi), società del colosso Usa domiciliata in Irlanda, nel territorio di un Paese Ue, ma operativa pure in Gran Bretagna.

L'operazione, divulgata solo «a posteriori», sarebbe stata frutto di un errore, sottolinea peraltro Ofsi, che precisa come il verdetto e l'ammenda riguardino esclusivamente la filiale irlandese, non la casa madre americana. Apple da parte sua ha reagito assicurando la massima collaborazione con le autorità britanniche ed evidenziando di essere «impegnata a rispettare tutte le leggi dei Paesi in cui operiamo». Ha poi aggiunto di aver appreso del passaggio di Okkio sotto il controllo di una holding sanzionata dopo i pagamenti e di aver subito informato volontariamente le autorità.