I pub sono un'istituzione nel Regno Unito. Keystone

Tra Inghilterra e Galles restano meno di 39'000 pub, 38'989 per l'esattezza secondo i dati Altus Group, mai così pochi.

Keystone-SDA SDA

Centinaia di locali hanno infatti chiuso definitivamente i battenti quest'anno: 412, quelli che da inizio 2024 a dicembre sono stati demoliti o convertiti ad altri usi. Le cause? Costi in aumento, cautela nella spesa da parte dei consumatori, mutui e affitti più alti.

Si tratta del calo più importante dal 2021, quando il settore è stato duramente colpito dalle restrizioni legate alla pandemia e dall'aumento dei prezzi dell'energia. Da inizio 2020 il numero dei pub nel Regno Unito è crollato di oltre 2000 unità.

«Birrifici e pub riversano miliardi nell'economia e contano più di un milione di posti di lavoro: queste chiusure possono avere un impatto disastroso sia per le casse della nazione che per il mercato del lavoro», denuncia Emma McClarkin, direttrice della British Beer and Pub Association.

«Affinché il settore rimanga un pilastro dell'economia e continui a essere il cuore pulsante delle nostre comunità, il governo deve attuare rapidamente riforme permanenti e significative».