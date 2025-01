Geberit è una realtà importante anche a livello internazionale. Keystone

Stabilità sul fronte dei ricavi per Geberit: il colosso sangallese degli impianti sanitari ha visto il fatturato 2024 attestarsi a 3,1 miliardi di franchi, perfettamente in linea con l'anno precedente. In valute locali si registra per contro una progressione del 2,5%.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

La crescita è stata interamente determinata dall'aumento dei volumi, malgrado il sensibile calo dell'attività edilizia in Europa, ha indicato oggi la società. A livello di redditività è per contro atteso un lieve calo: se ne saprà di più con la pubblicazione del rapporto annuale completo, il prossimo 6 marzo.

Il gruppo ha anche fatto sapere che il suo stabilimento di ceramiche di Wesel, in Germania, sarà chiuso nel 2026. L'infrastruttura è obsoleta e il potenziale di crescita è basso, affermano i vertici. La decisione interessa circa 300 dipendenti.

Le cifre diffuse oggi confermano le previsioni degli analisti. La borsa ha però reagito male: nella prima ora di contrattazioni l'azione Geberit – che fa parte dei 20 titoli compresi nel listino principale SMI – perdeva il 4%.

Geberit trae le sue origini da un'azienda fondata nel 1874 a Rapperswil (SG) da Caspar Melchior Albert Gebert (1850-1909). Nel 1900 Gebert fabbricò una cassetta per WC in legno, per poi specializzarsi nella ceramica e – nel 1952 – nella plastica: fu allora che alla ragione sociale venne aggiunta la desinenza «it», considerata moderna all'epoca. Seguì un'espansione internazionale. L'impresa familiare venne venduta nel 1997 e due anni più tardi sbarcò in borsa. Oggi l'impresa è una realtà attiva in circa 50 paesi con 11'000 dipendenti.