  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sanitari Per Geberit rallentamento nei primi nove mesi, ma prospettive confermate

SDA

4.11.2025 - 07:48

I dazi non dovrebbero influire sulle attività del gruppo. (Foto d'archivio)
I dazi non dovrebbero influire sulle attività del gruppo. (Foto d'archivio)
Keystone

Il produttore di sanitari Geberit ha visto aumentare i suoi ricavi nei primi nove mesi dell'anno, tuttavia altri indicatori finanziari sono peggiorati. La direzione ha dunque leggermente aumentato le sue aspettative per l'esercizio 2025.

Keystone-SDA

04.11.2025, 07:48

04.11.2025, 08:02

In un comunicato odierno il gruppo sangallese rivela di aver visto il suo fatturato crescere del 2,0% su base annua a 2,45 miliardi di franchi fra gennaio e settembre. Tolti effetti di cambio negativi per 58 milioni, le vendite sono aumentate del 4,4%.

Il risultato operativo (Ebit) è invece diminuito dell'1,6% a 633,1 milioni e il margine corrispondente ha perso 0,9 punti al 25,9%. L'utile netto ha subito una contrazione dell'1,2% a 494,3 milioni.

Queste cifre corrispondono alle previsioni degli analisti interrogati dall'agenzia finanziaria AWP.

Per l'insieme del 2025 Geberit prevede un aumento del giro d'affari netto del 4,5% (prima era del 4,0%) e un margine Ebitda di circa il 29%, contro il 29,6% del 2024.

Riguardo ai dazi doganali imposti dagli Stati Uniti, il gruppo ritiene che questi non avranno un grande effetto sulle sue attività. Infatti già ora Geberit produce la maggior parte dei suoi prodotti destinati al mercato nordamericano direttamente in loco.

I più letti

Nuove piste dovrebbero portare al relitto dell'avventuriera Amelia Earhart
Ecco cosa ha rotto il matrimonio «perfetto» tra Lily Allen e David Harbour
In questo novembre previsti diversi cambiamenti legislativi in Svizzera
Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Nessun invito a Barbara D'Urso a Belve? Francesca Fagnani: «No, ed ecco il motivo»

Altre notizie

Mercati azionari. Avvio negativo per la Borsa svizzera

Mercati azionariAvvio negativo per la Borsa svizzera

Turismo. Pernottamenti in crescita in settembre in Svizzera

TurismoPernottamenti in crescita in settembre in Svizzera

Wall Street è scettica. Kimberly-Clark compra Kenvue per 40 miliardi

Wall Street è scetticaKimberly-Clark compra Kenvue per 40 miliardi