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Impianti sanitari Utile in aumento nel primo trimestre per Geberit

SDA

5.5.2026 - 08:00

La crisi in Medio Oriente rende però incerto il prosieguo dell'esercizio.
La crisi in Medio Oriente rende però incerto il prosieguo dell'esercizio.
Keystone

Primo trimestre del 2026 positivo per Geberit, in particolare alla voce redditività. Il colosso sangallese degli impianti sanitari ha archiviato il periodo in rassegna con un utile netto di 196 milioni di franchi, in crescita del 4,5% su base annua.

Keystone-SDA

05.05.2026, 08:00

05.05.2026, 08:50

Il risultato Ebitda dal canto suo si è stabilito a 283 milioni (+2,3%), indica in una nota odierna l'azienda. Il margine corrispondente si è attestato al 32,5%, meglio del 31,5% di dodici mesi prima.

Fra inizio gennaio e fine marzo i ricavi sono invece rimasti pressoché invariati (-0,7%) a 873 milioni, a causa di forti effetti valutari negativi. A tassi di cambio costanti, tuttavia, il fatturato è salito del 3,4%, spiega il gruppo con sede a Rapperswil-Jona.

I risultati presentati hanno superato le aspettative degli analisti interpellati alla vigilia dall'agenzia finanziaria AWP per quanto riguarda utile (187 milioni) ed Ebitda (276 milioni). Le previsioni si attendevano per contro vendite per 874 milioni.

Il resto dell'esercizio 2026 si preannuncia incerto per Geberit. I vertici si sono astenuti dal fornire cifre precise per il futuro a breve termine, citando il conflitto in Medio Oriente quale fonte di insicurezza macroeconomica e rischi geopolitici.

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