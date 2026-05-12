GemGenève è un appuntamento che riunisce creatori e commercianti. Keystone

Malgrado le tensioni globali e il rallentamento di alcuni mercati GemGenève, salone internazionale dell'alta gioielleria a Ginevra, si è chiuso con un risultato storico: la decima edizione, tenutasi la settimana scorsa, ha attirato 5365 persone, un numero record.

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«I riscontri degli espositori sono estremamente positivi», afferma il cofondatore Ronny Totah, citato in un comunicato odierno degli organizzatori.

«Che si tratti di commercianti, giovani designer o artigiani venuti a presentare il proprio savoir-faire, tutti apprezzano la qualità degli scambi, l'energia unica che anima la fiera e le condizioni particolarmente favorevoli alla conclusione delle transazioni», aggiunge l'operatore.

Nonostante un contesto mondiale segnato da difficoltà geopolitiche e problemi congiunturali in alcune aree, Totah lancia un messaggio di fiducia: «GemGenève invia un segnale forte a tutta l'industria: quello di un mercato più esigente, ma sempre sostenuto dalla rarità e dall'eccellenza».

L'edizione 2026 ha confermato il richiamo internazionale dell'evento: erano rappresentate 109 nazionalità. I frequentatori più assidui, tra gli amanti delle pietre preziose, sono risultati gli svizzeri, i francesi, gli italiani, i belgi, gli inglesi e gli americani.