  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Alta gioielleria È record di visitatori per la decima edizione di GemGenève

SDA

12.5.2026 - 18:00

GemGenève è un appuntamento che riunisce creatori e commercianti.
GemGenève è un appuntamento che riunisce creatori e commercianti.
Keystone

Malgrado le tensioni globali e il rallentamento di alcuni mercati GemGenève, salone internazionale dell'alta gioielleria a Ginevra, si è chiuso con un risultato storico: la decima edizione, tenutasi la settimana scorsa, ha attirato 5365 persone, un numero record.

Keystone-SDA

12.05.2026, 18:00

12.05.2026, 18:03

«I riscontri degli espositori sono estremamente positivi», afferma il cofondatore Ronny Totah, citato in un comunicato odierno degli organizzatori.

«Che si tratti di commercianti, giovani designer o artigiani venuti a presentare il proprio savoir-faire, tutti apprezzano la qualità degli scambi, l'energia unica che anima la fiera e le condizioni particolarmente favorevoli alla conclusione delle transazioni», aggiunge l'operatore.

Nonostante un contesto mondiale segnato da difficoltà geopolitiche e problemi congiunturali in alcune aree, Totah lancia un messaggio di fiducia: «GemGenève invia un segnale forte a tutta l'industria: quello di un mercato più esigente, ma sempre sostenuto dalla rarità e dall'eccellenza».

L'edizione 2026 ha confermato il richiamo internazionale dell'evento: erano rappresentate 109 nazionalità. I frequentatori più assidui, tra gli amanti delle pietre preziose, sono risultati gli svizzeri, i francesi, gli italiani, i belgi, gli inglesi e gli americani.

I più letti

Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e poi rientra in tabaccheria: «Ho vinto 2 milioni»
L'Iran conferma la presenza ai Mondiali, ma mette 10 condizioni. Zampolli: «Trump adora l'Italia»
Ogni anno si perdono migliaia di franchi senza rendersene conto con la cassa pensione
Dopo la vittoria a Roma la tennista Laura Siegemund è furiosa: «Idioti malati di mente!»
Barbara D'Urso soffia sulle 69 candeline: «Figa sopra ogni cosa»

Altre notizie

Oltre 33 milioni di franchi. Christie's segna un record d'asta con gli orologi rari

Oltre 33 milioni di franchiChristie's segna un record d'asta con gli orologi rari

Commercio e agricoltura. Nel 2025 fatturato in calo per Fenaco, ma aumenta la redditività

Commercio e agricolturaNel 2025 fatturato in calo per Fenaco, ma aumenta la redditività

Ecco chi è. Victoria's Secret accusa di spionaggio un importante investitore

Ecco chi èVictoria's Secret accusa di spionaggio un importante investitore