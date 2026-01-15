Crescere un figlio da soli non è sempre facile. Keystone

Oltre a dover conciliare lavoro e famiglia, i genitori single si trovano spesso ad affrontare difficoltà finanziarie.

Keystone-SDA SDA

Uno studio pubblicato oggi dall'assicuratore AXA mostra che, rispetto alle famiglie tradizionali, quelle monoparentali possono adottare meno misure in ambito previdenziale e si sentono meno informate sul tema.

Elevati costi per l'accudimento esterno dei figli e perdite di salario per lavoro a tempo parziale: è risaputo che le famiglie monoparentali sono esposte a pressioni finanziarie maggiori rispetto alle famiglie biparentali, ricorda l'azienda in un comunicato odierno. Le madri sono particolarmente colpite dal fenomeno, in quanto di norma sono loro ad assumersi la parte preponderante del lavoro di cura dei figli e le loro possibilità di guadagno sono quindi più limitate rispetto a quelle dei padri.

La ricerca di AXA evidenzia che le ristrettezze finanziarie rendono molto più difficile alle famiglie monoparentali mettere da parte denaro per la vecchiaia: in un sondaggio il 63% ha indicato di considerare impegnativo il risparmio ai fini della previdenza per la vecchiaia, dato che scende al 35% per le famiglie.

I genitori single non solo hanno a disposizione meno risorse finanziarie, ma anche per quanto riguarda il know-how denotano un divario rispetto alle famiglie: il 51% ha riferito di non ricevere informazioni a sufficienza sulla propria previdenza, mentre tra le famiglie la percentuale è nettamente inferiore, pari al 33%.

«Partiamo dal presupposto che questa circostanza sia da ricondurre al fatto che le famiglie monoparentali abbiano a disposizione meno mezzi per la propria previdenza e quindi non si occupano nemmeno dell'argomento», osserva Markus Lack, responsabile previdenza privata presso AXA, citato nella nota. «Dall'altro lato, per via dei compiti di accudimento hanno anche meno risorse in termini di tempo per occuparsi in modo approfondito della loro situazione previdenziale».

Mentre circa il 62% delle famiglie ha adottato misure previdenziali e versa contributi nel pilastro 3a, nel caso dei genitori single la quota è solo del 43%. Il 29% delle famiglie ha inoltre stipulato un'assicurazione sulla vita, mentre fra le famiglie monoparentali il dato è di circa il 15%, ossia di quasi la metà. Il 16% delle famiglie ha dichiarato di non aver adottato misure di nessun tipo, una quota che nel caso di genitori single lievita al 33%.

Quando si chiede alle famiglie monoparentali che tipo di sostegno desiderano per la loro previdenza per la vecchiaia, vengono citati uno sgravio finanziario per i compiti di accudimento (58%) e un miglioramento della conciliabilità tra lavoro e famiglia (44%).

Secondo AXA è importante dedicarsi per tempo alla propria situazione previdenziale. «I versamenti regolari sono vantaggiosi per le famiglie monoparentali anche se possono essere versati solo importi modesti», conclude Lack.