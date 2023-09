Ig Metall ha un forte potere contrattuale in Germania. Keystone

Una settimana lavorativa di quattro giorni e un aumento salariale dell'8,5%.

Sono le richieste di Ig Metall, il potente sindacato dei metalmeccanici in Germania, in vista dei negoziati per la contrattazione collettiva nell'industria siderurgica prevista per metà novembre.

Come riportano i media tedeschi, dall'industria è giunto un secco no: una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro a 32 ore – si afferma – priverebbe le aziende di manodopera aggiuntiva urgentemente necessaria, soprattutto in considerazione del passaggio a una produzione di acciaio neutrale dal punto di vista climatico e della già esistente «grave carenza di lavoratori qualificati».

SDA