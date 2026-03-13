Insolvenze aziendaliNel 2025 in Germania oltre 24'000 fallimenti, è un record dal 2014
SDA
13.3.2026 - 16:00
Il numero delle imprese fallite in Germania nel 2025 ha raggiunto un record mai toccato dal 2014.
Keystone-SDA
13.03.2026, 16:00
13.03.2026, 16:04
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Secondo l'istituto DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag, l'organizzazione che riunisce le Camere di commercio e industria tedesche) l'anno scorso sono state registrate 24'064 insolvenze, con un aumento del 10,3% rispetto all'anno precedente.
«Si è trattato di un anno particolarmente debole per le aziende in Germania», ha commentato Volker Treier, analista dell'istituto. «Mediamente è fallita un'impresa ogni venti minuti», ha aggiunto. «Un numero maggiore di fallimenti si è registrato nel 2014 con 24'085 casi», ha aggiunto.