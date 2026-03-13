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Insolvenze aziendali Nel 2025 in Germania oltre 24'000 fallimenti, è un record dal 2014

SDA

13.3.2026 - 16:00

Le insolvenze hanno colpito numerose realtà imprenditoriali.
Le insolvenze hanno colpito numerose realtà imprenditoriali.
Keystone

Il numero delle imprese fallite in Germania nel 2025 ha raggiunto un record mai toccato dal 2014.

Keystone-SDA

13.03.2026, 16:00

13.03.2026, 16:04

Secondo l'istituto DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag, l'organizzazione che riunisce le Camere di commercio e industria tedesche) l'anno scorso sono state registrate 24'064 insolvenze, con un aumento del 10,3% rispetto all'anno precedente.

«Si è trattato di un anno particolarmente debole per le aziende in Germania», ha commentato Volker Treier, analista dell'istituto. «Mediamente è fallita un'impresa ogni venti minuti», ha aggiunto. «Un numero maggiore di fallimenti si è registrato nel 2014 con 24'085 casi», ha aggiunto.

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