Oltre 3 milioni di disoccupati in Germania, non accadeva da 15 anni

SDA

29.8.2025 - 14:00

I senza lavoro in Germania sono un esercito di milioni.
I senza lavoro in Germania sono un esercito di milioni.
Keystone

Il numero di disoccupati in Germania ha superato in agosto i 3 milioni, raggiungendo quota 3'025'000 milioni, con un aumento di 46'000 unità. La cifra diffusa oggi dall'Agenzia federale per l'Impiego (BA) di Norimberga è la più elevata da 15 anni a questa parte.

Keystone-SDA

29.08.2025, 14:00

29.08.2025, 14:04

La direttrice della BA Andrea Nahles ha spiegato questa situazione con la pausa estiva, aggiungendo che il mercato del lavoro è «ancora caratterizzato dalla crisi economica degli ultimi anni».

Il tasso di disoccupazione si è attestato in agosto al 6,4%, in aumento di 0,1 punti rispetto a luglio.

