L'economia tedesca rimane solida. Keystone

Standard & Poor's Global Ratings ha deciso di confermare il suo giudizio «tripla A» sull'economia della Germania, con prospettive stabili.

«Nonostante le prospettive economiche sfidanti – dice l'agenzia di rating in un comunicato – continuiamo a vedere l'economia tedesca come competitiva e resiliente, e le sue istituzioni e capacità decisionale come efficaci e stabili».

SDA