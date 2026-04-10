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Agitazione sociale Germania: sciopera il personale di cabina di Lufthansa, più del 50% dei voli è stato cancellato

SDA

10.4.2026 - 12:46

Per la compagnia tedesca, si tratta della terza giornata di sciopero quest'anno. (Immagine simbolica d'archivio)
Per la compagnia tedesca, si tratta della terza giornata di sciopero quest'anno. (Immagine simbolica d'archivio)
Keystone

Il personale di cabina della compagnia aerea Lufthansa, casa madre di Swiss, sta scioperando, come annunciato, dalla mezzanotte.

Keystone-SDA

10.04.2026, 12:46

10.04.2026, 13:01

La mobilitazione, che finirà alle 22.00, ha fatto cancellare 580 dei 1053 voli previsti oggi a Francoforte.

Per la compagnia tedesca, si tratta della terza giornata di sciopero quest'anno.

L'astensione dal lavoro, proclamata dal sindacato Ufo, avviene nell'ambito della vertenza sulle condizioni di lavoro dei circa 20'000 accompagnatori di volo di Lufthansa, e del piano sociale relativo agli 800 dipendenti di Cityline, la filiale in via di chiusura di Lufthansa.

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