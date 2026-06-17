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Germani I vertici di Volkswagen temono per esistenza del gruppo

SDA

17.6.2026 - 17:23

La casa automobilistica attraversa una grave crisi.
La casa automobilistica attraversa una grave crisi.
Keystone

La situazione della casa automobilistica tedesca Volkswagen potrebbe essere più drammatica di quanto si pensasse finora. A questa conclusione giungono gli stessi vertici dell'azienda.

Keystone-SDA

17.06.2026, 17:23

17.06.2026, 17:39

In un sondaggio interno sono stati intervistati in forma anonima i membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza. L'indagine aveva lo scopo di valutare la coesione interna. Un'inchiesta della rivista mensile di economia manager magazin mostra per la prima volta i risultati.

Secondo quanto riferito dai presenti alla pubblicazione con sede ad Amburgo, i vertici aziendali erano d'accordo soprattutto sul fatto che la situazione del gruppo Volkswagen fosse estremamente critica. Sei dei nove membri del consiglio di amministrazione intervistati avrebbero addirittura valutato l'azienda come a rischio di sopravvivenza. Altri tre l'avrebbero definita «tesa». Nessuno ha scelto l'opzione «non critica».

Nove su nove membri del consiglio di amministrazione intervistati avrebbero invocato in forma anonima un cambiamento radicale di strategia. Anche la strategia in Cina e Nord America sarebbe stata da loro valutata in modo drastico. Per il più grande costruttore automobilistico europeo, questa analisi non è di buon auspicio, soprattutto alla luce dei risultati trimestrali non positivi appena presentati dai marchi del gruppo.

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