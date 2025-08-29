  1. Clienti privati
Preoccupati per il calo Ginevra chiede a Berna di rivedere le importazioni di vino

SDA

29.8.2025 - 08:01

Il calo del consumo di vini svizzeri preoccupa i deputati ginevrini. (Immagine d'archivio).
Keystone

Preoccupati per il calo del consumo di vino svizzero, i deputati ginevrini chiedono al Consiglio federale di modificare il sistema di importazione di vini esteri. Il Gran Consiglio ha votato ieri sera all'unanimità due risoluzioni in quest'ottica.

Keystone-SDA

29.08.2025, 08:01

29.08.2025, 08:14

Il primo testo domanda di adattare annualmente il contingente tariffario al consumo e alla produzione di vini in Svizzera. È necessario ridurre il volume di vini stranieri importati per tenere conto dell'evoluzione della qualità dei prodotti elvetici, ma anche della qualità della formazione degli artigiani e del rispetto delle severe regole di produzione.

Il contingente di vino rosso e bianco è stato fissato sulla base del consumo degli anni 1986-1988, che era di 310 milioni di litri. Nel 2024 il consumo totale è stato di 218,4 milioni di litri. Bisogna quindi basarsi sulle cifre attuali, sostengono i deputati cantonali.

Il secondo testo – anche questo, come il primo, proveniente dalla destra – chiede di cambiare il modo d'attribuzione delle parti del contingente. In particolare, si chiede che tali parti vengano attribuite secondo le prestazioni fornite a favore della produzione elvetica. L'obiettivo è far crescere la visibilità dei vini svizzeri sul mercato, incitando gli importatori a commercializzare maggiormente i prodotti «made in Switzerland».

