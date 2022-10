I dipendenti dei trasporti pubblici in sciopero

Per molti ginevrini i tempi di percorrenza si sono oggi notevolmente allungati. Keystone

Sciopero di parte del personale dei trasporti pubblici oggi, mercoledì, a Ginevra: circa 350-400 dipendenti hanno partecipato ai picchetti che impediscono ai mezzi pubblici di uscire dai depositi, ha indicato Aurélie Lelong del SEV, il sindacato del personale dei trasporti.

Da parte sua Transports publics genevois (TPG), la società che gestisce i collegamenti, ha istituito un servizio minimo: quello urbano è molto ridotto, mentre viene garantito il traffico regionale e transfrontaliero. L'agitazione non fa infatti l'unanimità in seno al personale.

Gli scioperanti chiedono l'indicizzazione completa dei loro salari per il 2022, con un aumento pari all'1,2%: si tratta di una rivendicazione avanzata già all'inizio dell'anno. La direzione dell'azienda è per contro disposta a concedere solo lo 0,6% e unicamente a partire da settembre. «Le persone stanno lottando per il loro potere d'acquisto», argomenta la segretaria sindacale Lelong.

Proprio oggi nel pomeriggio è prevista anche una manifestazione dei funzionari cantonali. Fra le rivendicazioni figura pure l'indicizzazione degli stipendi.

