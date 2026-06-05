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Aromi e profumi Givaudan acquisisce il controllo della spagnola Eurofragrance

SDA

5.6.2026 - 09:13

L'acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società spagnola Eurofragrance rafforza la posizione di Givaudan sui mercati in forte crescita (foto d'archivio)
L'acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società spagnola Eurofragrance rafforza la posizione di Givaudan sui mercati in forte crescita (foto d'archivio)
Keystone

Givaudan ha acquisito una partecipazione di maggioranza nella società spagnola specializzata nella creazione di profumi Eurofragrance.

Keystone-SDA

05.06.2026, 09:13

05.06.2026, 09:31

Un accordo in tal senso è stato firmato, ha comunicato oggi la multinazionale ginevrina, numero uno al mondo nel settore degli aromi e dei profumi. I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati resi noti.

L'attività di Eurofragance avrebbe rappresentato circa 185 milioni di franchi di vendite supplementari nel 2025 su base proforma, sottolinea la nota, precisando che questa operazione mira a rafforzare la posizione di Givaudan sui mercati in forte crescita, avvalendosi della presenza regionale di Eurofragance.

L'azienda spagnola con sede a Barcellona impiega oltre 600 persone ed è presente in Europa, Medio Oriente, Asia, Africa e America Latina. Specializzata in profumi di lusso concepisce e produce anche fragranze destinate a prodotti per l'igiene e la cura della persona e a prodotti per la casa.

Il completamento della transazione è ancora subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni normative.

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