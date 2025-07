Givaudan è un marchio ben conosciuto a livello internazionale. Keystone

Affari in crescita nel primo semestre per Givaudan: la multinazionale ginevrina, numero uno al mondo nel settore degli aromi e dei profumi, ha visto il fatturato salire a 3,9 miliardi di franchi, con una progressione su base annua del 3%.

Il dato sale al 6% a perimetro costante e al netto degli effetti valutari. L'utile operativo a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è aumentato del 5% a 973 milioni, mentre i profitti netti si sono attestati a 592 milioni (+1%), ha indicato oggi l'impresa.

«Siamo molto soddisfatti della nostra solida performance finanziaria nella prima metà del 2025, nonostante un contesto caratterizzato da continue sfide geopolitiche e macroeconomiche», afferma il Ceo Gilles Andrier, citato in un comunicato. «Le vendite sono rimaste robuste, con una buona crescita in tutti i segmenti di business, in tutte le aree geografiche e in tutti i gruppi di clienti, a fronte di dati di confronto molto elevati dell'anno precedente. Questi risultati dimostrano ancora una volta il valore che Givaudan apporta ai suoi clienti attraverso prodotti e soluzioni altamente specializzate», aggiunge il dirigente 64enne di nazionalità francese.

Come d'abitudine il gruppo rinuncia a fornire indicazioni concrete sul prosieguo dell'esercizio. Vengono comunque confermati gli obiettivi di medio termine, che vertono su una crescita organica del fatturato di almeno il 4-5% all'anno.

Givaudan è stata fondata nel 1895 a Zurigo da due fratelli, Léon e Xavier Givaudan, ma le sue radici vengono fatte risalire sino al 1768 e alle profumerie di Grasse, in Provenza. Nel 1898 l'azienda si spostò a Ginevra e creò uno stabilimento a Vernier. Oggi il gruppo è presente in tutto il mondo con decine di siti di produzione. Givaudan stima che la sua quota di mercato nei settori di attività di sua competenza sia la più ampia fra le imprese attive nel ramo.