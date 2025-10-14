  1. Clienti privati
Aromi e profumi Per Givaudan leggero aumento dei ricavi nei primi 9 mesi

14.10.2025 - 08:26

L'azienda indica di aver dovuto fare i conti con le attuali incertezze geopolitiche, commerciali e macroeconomiche. (Immagine d'archivio)
Affari in lieve crescita nei primi nove mesi dell'anno per Givaudan: la multinazionale ginevrina, numero uno al mondo nel settore degli aromi e dei profumi, ha registrato una leggera progressione del fatturato.

14.10.2025, 08:38

L'azienda indica di aver dovuto fare i conti con le attuali incertezze geopolitiche, commerciali e macroeconomiche.

Da gennaio a settembre, i ricavi del gruppo hanno fatto segnare un aumento dell'1,7% su base annua, raggiungendo i 5,74 miliardi di franchi, precisa un comunicato pubblicato stamani.

La crescita organica è stata del 5,7%, contro il 13,0% dello stesso periodo dell'anno scorso. Solo per il primo semestre, era stata del 6,3%.

Questa buona crescita è stata sostenuta in particolare da un aumento dell'8,1% a perimetro costante nei mercati in forte espansione e dalla continua elevata performance dei clienti locali e regionali in tutto il gruppo, spiega l'azienda.

Questi dati corrispondono alle previsioni – in media un fatturato di 5,74 miliardi – degli analisti consultati dall'agenzia di stampa economico finanziaria AWP in termini di ricavi. Era invece stimata una crescita organica più modesta, pari al 4,1%.

L'azienda indica che, a fronte della crescita dei costi dei fattori di produzione nel 2025, compresi i dazi doganali, ha attuato «aumenti di prezzo in collaborazione con i propri clienti al fine di compensarli interamente».

La direzione del gruppo non si avventura nel campo delle previsioni quantitative per l'intero esercizio, ma afferma di puntare a una crescita organica del 4-5% a perimetro costante.

