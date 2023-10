Givaudan è un marchio noto a livello internazionale. Keystone

Ricavi in flessione per Givaudan: nei primi nove mesi dell'anno la multinazionale ginevrina, numero uno al mondo nel settore degli aromi e dei profumi, ha visto il fatturato scendere a 5,3 miliardi di franchi (-3,5% su base annua).

A livello organico – cioè togliendo l'effetto di acquisizioni e dismissioni, nonché soprattutto dei cambi – si registra però una crescita del 2,9%, ha indicato oggi la società. Il dato rimane peraltro inferiore alla progressione del 4-5% che l'azienda si è data come obiettivo di medio termine.

«Siamo soddisfatti della nostra crescita», afferma comunque il Ceo Gilles Andrier, citato in un comunicato. «Sono molto orgoglioso del costante impegno di tutta l'organizzazione Givaudan in quello che resta un periodo impegnativo», aggiunge il dirigente francese 62enne in carica dal 2005.

Come d'abitudine in questo momento dell'esercizio l'azienda non ha presentato dati sulla redditività. E anche al capitolo previsioni non sono stati forniti obiettivi concreti per l'insieme dell'anno.

La borsa ha reagito in modo volatile alle novità odierne: il titolo Givaudan ha aperto in rialzo del 2%, per poi virare in negativo di circa l'1% ancora nei primi 15 minuti di contrattazione. Dall'inizio di gennaio il valore è praticamente stabile (+2%), mentre sull'arco di tre anni la performance è negativa: -27%.

Givaudan è stata fondata nel 1895 a Zurigo da due fratelli, Léon e Xavier Givaudan, ma le sue radici vengono fatte risalire sino al 1768 e alle profumerie di Grasse, in Provenza. Nel 1898 l'azienda si spostò a Ginevra e creò uno stabilimento a Vernier. Oggi il gruppo è presente in 166 località al mondo, con 65 siti di produzione e (a fine 2022) 16'670 impieghi a tempo pieno. Givaudan stima che la sua quota di mercato nei settori di attività di sua competenza sia la più ampia fra le imprese attive nel ramo.

hm, ats