Glencore è una delle aziende svizzere più grandi in termini di fatturato. Keystone

Glencore vede i profitti diminuire, dopo i guadagni colossali realizzati nel 2022, ma a un livello comunque elevato.

Il gigante delle materie prime con sede nel canton Zugo ha realizzato nel primo semestre un utile netto di 4,6 miliardi di dollari (4,0 miliardi di franchi), a fronte dei 12,1 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso, quando il dato si era quasi moltiplicato per dieci.

Stando alle informazioni diffuse oggi il risultato operativo Ebit rettificato è sceso da 15,4 a 6,3 miliardi di dollari, mentre i ricavi hanno subito una flessione del 20% a 107,4 miliardi. L'impresa aveva già comunicato a fine luglio dati in calo in relazione ai volumi di estrazione.

Il Ceo Gary Nagle non ha nascosto la sua soddisfazione, malgrado la contrazione dei profitti. «Se si esclude l'anno eccezionale 2022, si è di fronte al miglior risultato semestrale degli ultimi dieci anni», ha affermato il dirigente in una teleconferenza. Il modello di affari si è dimostrato all'altezza delle condizioni di mercato, ha aggiunto.

Per il futuro è stata intrapresa la strada giusta per avere successo in un mondo a zero emissioni, ha proseguito il manager 48enne con doppia nazionalità britannica e sudafricana. Nell'immediato la società ritiene di essere anche sulla via corretta per raggiungere i suoi obiettivi relativi all'esercizio 2023.

Glencore ha inoltre deciso di lanciare un ulteriore programma di riacquisto di azioni per 1,2 miliardi di dollari, che sarà attivo fino alla pubblicazione dei dati annuali nel febbraio 2024. Nel complesso, secondo il responsabile finanziario Steven Kalmin, nel 2023 le elargizioni totali agli azionisti dovrebbero superare i 10 miliardi di dollari.

Quotata alle borse di Londra e Johannesburg (Sudafrica), Glencore è una multinazionale con sede a Baar e presente in oltre 35 paesi con 140'000 dipendenti, che si occupa di 60 materie prime, per alcune delle quali ha quote di mercato assai significative. I suoi clienti sono consumatori industriali del ramo automobilistico, siderurgico, della produzione di energia, delle batterie e del petrolio. L'impresa fornisce anche servizi, in primo luogo di finanziamento e logistica, a chi utilizza materie prime.

Il gruppo, che si è fra l'altro posto l'obiettivo di zero emissioni entro il 2050, ha le sue origini nel Marc Rich Group fondato nel 1974 da Marc Rich, finanziere e imprenditore leggendario e controverso, morto nel 2013 a Lucerna. Per anni sulla lista dei ricercati più importanti dell'FBI americana, Rich aveva quattro cittadinanze: belga, israeliana, spagnola e statunitense. Accusato negli anni 80 dalla giustizia americana di evasione fiscale e commercio illegale di petrolio con l'Iran durante la crisi degli ostaggi, era stato graziato nel 2001 da Bill Clinton nel suo ultimo giorno di presidenza.

