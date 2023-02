Glencore citata in giudizio da una società inglese

Si torna a parlare delle vicende di corruzione che hanno visto implicato il gruppo. Keystone

Glencore nel mirino di una società di amministrazione patrimoniale inglese: stando al Financial Times (FT) l'impresa Legal & General (L&G) ha avviato una causa contro la multinazionale elvetica delle materie prime.

L'esposto, presentato davanti a una corte londinese, riguarda le perdite che gli azionisti avrebbero subito sulla scia delle dichiarazioni della società con sede a Baar (ZG), che l'anno scorso ha ammesso diversi casi di corruzione e manipolazione del mercato a seguito di indagini condotte dalle autorità statunitensi, britanniche e brasiliane. Gli episodi in questione sono avvenuti nell'arco di dieci anni, fino al 2018, in Africa e in America Latina.

Stando al quotidiano inglese la nuova causa aumenta la pressione sul gruppo, che è già stato citato in giudizio da più di una decina di investitori globali, fra cui alcuni fondi sovrani. Contattato dall'agenzia Awp un portavoce di Glencore ha fatto sapere che l'azienda non commenta la vicenda. Due giorni or sono il gruppo aveva comunicato di aver realizzato un utile record di 17 miliardi di dollari (16 miliardi di franchi) nel 2022.

hm, ats