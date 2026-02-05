  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Materie prime Glencore: niente mega-fusione con Rio Tinto, le parti rinunciano. Ecco cosa si sa

SDA

5.2.2026 - 17:01

Glencore è un gigante nel suo settore
Glencore è un gigante nel suo settore
Keystone

Non ci sarà l'ipotizzata mega-fusione nel settore delle materie prime.

Keystone-SDA

05.02.2026, 17:01

05.02.2026, 17:29

Il colosso svizzero Glencore e il concorrente anglo-australiano Rio Tinto hanno deciso di rinunciare all'unione, al termine di discussioni seguite già a un precedente tentativo di avvicinamento l'anno scorso.

«Rio Tinto non sta più valutando una possibile fusione o altra operazione di aggregazione», scrive la società in un comunicato. Un annuncio di cui Glencore, in una nota separata, dice di «prendere atto».

Le parti non sono riuscite a raggiungere un accordo sui termini dell'unione, spiega la società elvetica. I punti chiave della potenziale offerta non si sono rivelati adeguati. «Abbiamo concluso che l'acquisizione proposta a queste condizioni non è nel migliore interesse degli azionisti di Glencore».

Cosa dice Glencore?

L'impresa si dice fiduciosa di poter continuare in autonomia. «Abbiamo un'attività ben diversificata in una vasta gamma di materie prime», argomentano i dirigenti.

«Siamo in una posizione unica per soddisfare il fabbisogno energetico odierno, fornendo al contempo molte delle materie prime necessarie al mondo per affrontare i cambiamenti della domanda».

Il gruppo sostiene di aver ottimizzato e semplificato le strutture operative, promuovendo la responsabilità e l'efficacia.

«Abbiamo continuato a migliorare la qualità del nostro portafoglio di attività, abbiamo investito strategicamente in nuove opportunità e ora disponiamo di un portafoglio eccezionale di progetti nel settore del rame, che ci consentirà di passare dall'essere già un importante produttore a diventare uno dei maggiori produttori mondiali nel prossimo decennio».

«Continuiamo a concentrarci sul raggiungimento delle nostre priorità per il 2026, sul raggiungimento dei nostri obiettivi operativi e sulla riduzione dei rischi, nonché sul progresso dei nostri volumi di crescita organica, il tutto con l'obiettivo di sostenere la creazione di valore a lungo termine per gli azionisti», conclude la società.

Sarebbe nato il colosso più grande del mondo

L'accordo avrebbe dovuto dare vita alla più grande società mineraria al mondo, con un valore complessivo, debiti inclusi, superiore a 260 miliardi di dollari (circa 210 miliardi di franchi). Questo in un contesto in cui le materie prime, in particolare oro, argento e rame, sono su livelli record.

Sebbene Glencore e Rio Tinto possiedano entrambe grandi miniere di rame sono anche attive in altri settori minerari. Rio Tinto ha un'importante attività nel comparto ferro, mentre Glencore è ancora fortemente impegnata nel ramo del carbone: gli analisti considerano però questo segmento come negativo per l'azienda.

Glencore nata da un personaggio controverso

Quotata alle borse di Londra e Johannesburg, Glencore è una multinazionale con sede a Baar (ZG) e presente in oltre 30 paesi con 150'000 dipendenti, che si occupa di 60 materie prime, per alcune delle quali ha quote di mercato assai significative.

Nel 2024 (ultimi dati disponibili) il gruppo ha realizzato un fatturato di 231 miliardi di dollari (186 miliardi di franchi al cambio attuale); il conto economico si è chiuso con una perdita di 1,6 miliardi di dollari.

Il gruppo, che si è fra l'altro posto l'obiettivo di zero emissioni entro il 2050, ha le sue origini nel Marc Rich Group fondato nel 1974 da Marc Rich, finanziere e imprenditore leggendario e controverso, morto nel 2013 a Lucerna.

Per anni sulla lista dei ricercati più importanti dell'FBI americana, Rich aveva quattro cittadinanze: belga, israeliana, spagnola e statunitense.

Accusato negli anni 80 dalla giustizia americana di evasione fiscale e commercio illegale di petrolio con l'Iran durante la crisi degli ostaggi, era stato graziato nel 2001 da Bill Clinton nel suo ultimo giorno di presidenza.

I più letti

L'ex principe Andrea lascia la Royal Lodge nel cuore della notte
Baud, ex colonnello dell'esercito svizzero: «Dipendo da altri anche solo per la carta igienica»
Il pattinatore spagnolo non potrà portare i Minion sul ghiaccio di Milano: «Sono estremamente deluso»
Ecco perché Kate Middleton rinuncia alla storica tata per il figlio George
Luca Cereda ritrova una panchina, ecco che squadra allenerà

Altre notizie

Dopo Germania e Austria. Latte in polvere, ora è Danone a richiamare i prodotti in Svizzera

Dopo Germania e AustriaLatte in polvere, ora è Danone a richiamare i prodotti in Svizzera

Rete postale. Mesocco perde l’ufficio postale: respinto il ricorso del Comune

Rete postaleMesocco perde l’ufficio postale: respinto il ricorso del Comune

Tragedia in Vallese. Il settore assicurativo chiede la revisione delle norme antincendio

Tragedia in ValleseIl settore assicurativo chiede la revisione delle norme antincendio