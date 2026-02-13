Nei primi sei mesi del 2026 è scesa (su base annua) l'estrazione di carbone siderurgico (-14%), carbone energetico (-2%), cobalto (-46%), zinco (-21%) e oro (-44%).

In contro tendenza si sono però mostrati il rame (+15%) e l'argento (+2%). A livello trimestrale i volumi sono peraltro aumentati per quanto riguarda lo zinco, il nichel, l'oro, il carbone siderurgico e quello energetico.

«Siamo lieti di annunciare ottimi risultati produttivi per i primi sei mesi dell'anno, durante i quali i nostri principali attivi hanno registrato andamenti sostanzialmente in linea con le aspettative e con le previsioni precedentemente comunicate», commenta il CEO Gary Nagle in un comunicato.

A livello finanziario la società si aspetta un risultato operativo Ebit di circa 3,3 miliardi di dollari (2,7 miliardi di franchi) nel periodo in rassegna per il solo segmento marketing, a fronte degli 1,4 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. I conti – che comprendono anche la parte mineraria – saranno pubblicati il 5 agosto.

L'azienda

Quotata alle borse di Londra e Johannesburg, Glencore è una multinazionale con sede a Baar (ZG) e presente in oltre 30 paesi con 140'000 dipendenti, che si occupa di 60 materie prime, per alcune delle quali ha quote di mercato assai significative.

I suoi clienti sono consumatori industriali del ramo automobilistico, siderurgico, della produzione di energia, delle batterie e del petrolio.

L'impresa fornisce anche servizi, in primo luogo di finanziamento e logistica, a chi utilizza materie prime. Nel 2025 il gruppo ha realizzato un fatturato di 248 miliardi di dollari (201 miliardi di franchi al cambio attuale).

La società ha le sue origini nel Marc Rich Group fondato nel 1974 da Marc Rich, finanziere e imprenditore leggendario e controverso, morto nel 2013 a Lucerna. Per anni sulla lista dei ricercati più importanti dell'FBI americana, Rich aveva quattro cittadinanze: belga, israeliana, spagnola e statunitense.

Accusato negli anni 80 dalla giustizia americana di evasione fiscale e commercio illegale di petrolio con l'Iran durante la crisi degli ostaggi, era stato graziato nel 2001 da Bill Clinton nel suo ultimo giorno di presidenza.