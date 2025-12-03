Glencore ha anche radici sudafricane. Keystone

Glencore conferma gli obiettivi del programma di risparmio annunciato in agosto: il gigante delle materie prime con sede nel canton Zugo punta a ridurre i costi di almeno 0,5 miliardi entro la fine dell'anno in corso e di 1 miliardo entro la fine del 2026.

Il direttore finanziario Xavier Wagner ha illustrato oggi i dettagli durante la giornata degli investitori. L'elemento centrale sarà lo snellimento delle strutture: l'approccio dovrebbe permettere di cancellare circa 1000 posti di lavoro.

Quotata alle borse di Londra e Johannesburg, Glencore è una multinazionale con sede a Baar (ZG) e presente in oltre 30 paesi con 150'000 dipendenti, che si occupa di 60 materie prime, per alcune delle quali ha quote di mercato assai significative. Nel 2024 il gruppo ha realizzato un fatturato di 231 miliardi di dollari (186 miliardi di franchi al cambio attuale); il conto economico si è chiuso con una perdita di 1,6 miliardi di dollari.