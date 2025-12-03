  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Glencore: risparmi di un 1 miliardo, via forse 1000 impieghi

SDA

3.12.2025 - 20:00

Glencore ha anche radici sudafricane.
Glencore ha anche radici sudafricane.
Keystone

Glencore conferma gli obiettivi del programma di risparmio annunciato in agosto: il gigante delle materie prime con sede nel canton Zugo punta a ridurre i costi di almeno 0,5 miliardi entro la fine dell'anno in corso e di 1 miliardo entro la fine del 2026.

Keystone-SDA

03.12.2025, 20:00

03.12.2025, 20:04

Il direttore finanziario Xavier Wagner ha illustrato oggi i dettagli durante la giornata degli investitori. L'elemento centrale sarà lo snellimento delle strutture: l'approccio dovrebbe permettere di cancellare circa 1000 posti di lavoro.

Quotata alle borse di Londra e Johannesburg, Glencore è una multinazionale con sede a Baar (ZG) e presente in oltre 30 paesi con 150'000 dipendenti, che si occupa di 60 materie prime, per alcune delle quali ha quote di mercato assai significative. Nel 2024 il gruppo ha realizzato un fatturato di 231 miliardi di dollari (186 miliardi di franchi al cambio attuale); il conto economico si è chiuso con una perdita di 1,6 miliardi di dollari.

I più letti

L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
Mikaela Shiffrin ha ricevuto una curiosa multa dopo la vittoria a Copper Mountain
Il nostro universo non è una simulazione: nuove prove matematiche ribaltano l'ipotesi digitale
Trump si scaglia contro i somali: «Sono spazzatura», Omar risponde: «Ha bisogno di aiuto»

Altre notizie

Industria svizzera. Pilatus inaugura un nuovo stabilimento in Spagna

Industria svizzeraPilatus inaugura un nuovo stabilimento in Spagna

Svizzera. «Inflazione a zero non spingerà BNS a tagliare i tassi»

Svizzera«Inflazione a zero non spingerà BNS a tagliare i tassi»

Lo studio. Pannelli solari in montagna: se scaldati d'inverno producono di più

Lo studioPannelli solari in montagna: se scaldati d'inverno producono di più