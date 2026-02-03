  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Materie prime Glencore si appresta a cedere parte di miniere a una società USA

SDA

3.2.2026 - 18:00

Glencore è un gigante nel suo settore.
Glencore è un gigante nel suo settore.
Keystone

Il gigante delle materie prime Glencore ha firmato una dichiarazione d'intenti non vincolante per la vendita parziale di due delle sue più strategiche attività minerarie nella Repubblica Democratica del Congo, concernenti il rame e il cobalto.

Keystone-SDA

03.02.2026, 18:00

03.02.2026, 18:03

L'accordo, che coinvolge il consorzio statunitense Orion Critical Mineral Consortium (Orion CMC), prevede la cessione del 40% delle partecipazioni di Glencore nelle miniere Mutanda Mining e Kamoto Copper Company, situate nel ricchissimo bacino del Copperbelt congolese. La transazione attribuisce alle due operazioni un valore aggregato di circa 9 miliardi di dollari, fa sapere il gruppo.

Sebbene Glencore ceda una quota significativa, le attività continueranno a essere gestite operativamente all'interno della società elvetica. Orion CMC otterrà però importanti diritti di governance, inclusa la facoltà di nominare membri non esecutivi nei consigli di amministrazione e, soprattutto, di guidare la vendita della quota corrispondente della produzione a compratori designati dal consorzio stesso.

L'operazione non è un semplice affare commerciale. La comunicazione congiunta sottolinea esplicitamente che la transazione avviene «in linea con il partenariato strategico tra Stati Uniti e Repubblica Democratica del Congo per la sicurezza delle forniture di minerali critici».

Orion CMC, fondato nell'ottobre 2025, è infatti un veicolo guidato dal gestore di investimenti statunitense Orion Resource Partners in collaborazione con il governo americano. La mossa rispecchia la chiara strategia di Washington di rafforzare il controllo e l'accesso a catene di approvvigionamento alternative per risorse essenziali alla transizione energetica, come il cobalto (cruciale per le batterie) e il rame (fondamentale per l'elettrificazione).

I più letti

Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Ecco 7 consigli utili per guidare in modo sicuro in inverno
25 avvocati svizzeri denunciano Ignazio Cassis alla Corte penale internazionale
Il barista ricorda il rogo a Crans-Montana: «Ho cercato di tirare qualcuno con me»
A 11 anni fatto scendere dal bus perché non aveva il biglietto «maggiorato» per le Olimpiadi

Altre notizie

Sicurezza alimentare. Latte in polvere: Nestlé richiama un altro lotto di Beba

Sicurezza alimentareLatte in polvere: Nestlé richiama un altro lotto di Beba

Commercio al dettaglio. Fatturato in lieve aumento nel 2025 per Landi

Commercio al dettaglioFatturato in lieve aumento nel 2025 per Landi

Svizzera. Avenir Suisse: «Lo Stato non finanzi le start-up, ma pensi alle regole quadro»

SvizzeraAvenir Suisse: «Lo Stato non finanzi le start-up, ma pensi alle regole quadro»