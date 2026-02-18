  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Materie prime Glencore si risolleva nel 2025 e chiude in positivo

SDA

18.2.2026 - 09:54

La sede di Glencore a Baar (ZG)
La sede di Glencore a Baar (ZG)
Keystone

Malgrado le incertezze geopolitiche e la volatilità dei mercati delle materie prime, nel 2025 il colosso svizzero del settore, Glencore, ha aumentato il proprio fatturato. La redditività operativa è però diminuita rispetto all'anno precedente.

Keystone-SDA

18.02.2026, 09:54

18.02.2026, 10:05

Il giro d'affari è cresciuto del 7,2%, raggiungendo i 248 miliardi di dollari, indica l'azienda in una nota odierna.

L'utile operativo rettificato (EBITDA) è invece calato del 5,9%, a 13,5 miliardi. A livello di EBIT, l'utile è stato di 6,0 miliardi di dollari, in flessione del 14%.

Glencore è riuscita a risollevare le proprie attività nella seconda metà dell'anno.

Dopo una perdita netta di 665 milioni di dollari nel primo semestre, in gran parte attribuibile a un ammortamento delle sue attività colombiane nel settore del carbone, ha registrato un utile di 363 milioni di dollari per l'intero anno.

Nel 2024 era stata registrata una perdita di 1,6 miliardi. Escludendo gli effetti non ricorrenti, l'utile netto ha raggiunto i 2,3 miliardi, contro i 3,7 miliardi di un anno prima.

La società ha annunciato una distribuzione di base di 1,2 miliardi di dollari agli azionisti, pari a 0,10 dollari per azione. Inoltre, il Consiglio di amministrazione raccomanda il versamento di 0,07 dollari per azione supplementari, portando il totale a 0,17 dollari per azione, per complessivi 2 miliardi di dollari.

Il gruppo afferma di aver raggiunto i suoi obiettivi di produzione nel 2025. Come già comunicato alla fine di gennaio, quella di rame è diminuita rispetto all'anno precedente, ma ha comunque registrato un netto aumento nella seconda metà dell'anno.

In calo anche la produzione di petrolio, mentre il settore del carbone ha registrato un andamento complessivamente solido.

Gli aumenti registrati nel settore del carbone metallurgico e dello zinco sono stati controbilanciati da lievi cali nel settore del carbone energetico, del nichel e del cobalto.

I più letti

Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa
Rivelata la causa della morte della figlia di Tommy Lee Jones
Ecco perché pure Kate ha perso le speranze nel litigio tra William ed Harry
Via libera dei 27 agli accordi Svizzera-Unione Europea

Altre notizie

Produzione agricola. Nei Grigioni sempre meno mucche da latte, ma spazio a nuove colture. Ecco quali

Produzione agricolaNei Grigioni sempre meno mucche da latte, ma spazio a nuove colture. Ecco quali

A fine aprile. Pasti a domicilio: Smood cessa l'attività, in 400 restano senza lavoro, pure in Ticino

A fine aprilePasti a domicilio: Smood cessa l'attività, in 400 restano senza lavoro, pure in Ticino

Banche centrali. Lagarde lascerà la BCE prima della fine del suo mandato

Banche centraliLagarde lascerà la BCE prima della fine del suo mandato