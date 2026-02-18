La sede di Glencore a Baar (ZG) Keystone

Malgrado le incertezze geopolitiche e la volatilità dei mercati delle materie prime, nel 2025 il colosso svizzero del settore, Glencore, ha aumentato il proprio fatturato. La redditività operativa è però diminuita rispetto all'anno precedente.

Keystone-SDA SDA

Il giro d'affari è cresciuto del 7,2%, raggiungendo i 248 miliardi di dollari, indica l'azienda in una nota odierna.

L'utile operativo rettificato (EBITDA) è invece calato del 5,9%, a 13,5 miliardi. A livello di EBIT, l'utile è stato di 6,0 miliardi di dollari, in flessione del 14%.

Glencore è riuscita a risollevare le proprie attività nella seconda metà dell'anno.

Dopo una perdita netta di 665 milioni di dollari nel primo semestre, in gran parte attribuibile a un ammortamento delle sue attività colombiane nel settore del carbone, ha registrato un utile di 363 milioni di dollari per l'intero anno.

Nel 2024 era stata registrata una perdita di 1,6 miliardi. Escludendo gli effetti non ricorrenti, l'utile netto ha raggiunto i 2,3 miliardi, contro i 3,7 miliardi di un anno prima.

La società ha annunciato una distribuzione di base di 1,2 miliardi di dollari agli azionisti, pari a 0,10 dollari per azione. Inoltre, il Consiglio di amministrazione raccomanda il versamento di 0,07 dollari per azione supplementari, portando il totale a 0,17 dollari per azione, per complessivi 2 miliardi di dollari.

Il gruppo afferma di aver raggiunto i suoi obiettivi di produzione nel 2025. Come già comunicato alla fine di gennaio, quella di rame è diminuita rispetto all'anno precedente, ma ha comunque registrato un netto aumento nella seconda metà dell'anno.

In calo anche la produzione di petrolio, mentre il settore del carbone ha registrato un andamento complessivamente solido.

Gli aumenti registrati nel settore del carbone metallurgico e dello zinco sono stati controbilanciati da lievi cali nel settore del carbone energetico, del nichel e del cobalto.