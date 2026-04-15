Gli anziani hanno un'abbondanza di spazio abitativo... e i giovani ne pagano il prezzo

Gli anziani non rinunciano alle loro case, anche se non hanno più bisogno di spazio vitale (immagine illustrativa). IMAGO/Westend61

Molte persone anziane in Svizzera sono riluttanti a rinunciare alla propria casa o a un grande appartamento. Un nuovo rapporto sull'edilizia abitativa di Helvetia e Sotomo mostra ora le conseguenze di questa reticenza per l'intero mercato immobiliare.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te In Svizzera molte persone tra i 55 e i 74 anni si trasferiscono poco, anche se spesso vivono in appartamenti o case di grandi dimensioni.

Quando i più anziani traslocano, si rendono disponibili abitazioni più grandi, che vengono poi utilizzati molto più spesso dalle famiglie.

Il nuovo rapporto mostra che è soprattutto la proprietà della casa a rallentare il mercato immobiliare e non gli affitti accessibili. Mostra di più

Il fatto che molte persone anziane facciano fatica a lasciare la propria casa è da tempo un problema del mercato immobiliare svizzero.

All'inizio dell'anno, un'analisi della ZKB ha mostrato quanto a lungo i proprietari rimangono nelle loro abitazioni. Molti di questi si trasferiscono solo in età avanzata.

Il nuovo rapporto di Helvetia sull'edilizia abitativa mostra adesso cosa significa questa riluttanza per la distribuzione dello scarso spazio abitativo.

Il messaggio chiave è chiaro. La generazione dai 55 ai 74 anni (chiamata Best Ager) è diventata più importante per il mercato immobiliare di quanto spesso si pensi, nonostante sia vero che sono ancora soprattutto i giovani a trasferirsi.

Secondo l'analisi infatti quando le persone di questa fascia d'età traslocano, le conseguenze sono particolarmente evidenti, in quanto vengono immessi sul mercato appartamenti più grandi con più stanze.

Un fattore strutturale dell'intero mercato immobiliare

È proprio qui che la strozzatura diventa evidente. Secondo lo studio, le abitazioni lasciate libere dai Best Ager vengono poi occupate molto più frequentemente dalle famiglie.

Per Michael Hermann di Sotomo è chiaro: «I traslochi aggiuntivi di questa fascia d'età contribuiscono quindi in modo importante a distribuire in modo più efficiente lo spazio abitativo esistente nell'intero ciclo delle fasi della vita».

Questo può essere letto anche al contrario. Se i proprietari più anziani o gli affittuari a lungo termine rimangono in grandi proprietà anche se le loro esigenze di superficie sono cambiate da tempo, questo vincola lo spazio abitativo che sarebbe molto più adatto alle famiglie più giovani.

Soprattutto in tempi di carenza cronica, non si tratta solo di una decisione di edilizia privata. È un fattore strutturale dell'intero mercato.

Il rapporto chiarisce inoltre che questa reticenza individuale ha conseguenze anche per la società nel suo complesso.

Lo spazio abitativo libero, infatti, non è creato solo dalle nuove costruzioni, ma anche dal fatto che gli appartamenti e le case esistenti vengono utilizzati in base alle fasi della vita.

La casa di proprietà è il principale ostacolo

Lo studio è particolarmente chiaro quando si tratta di capire cosa impedisce alle persone di trasferirsi.

Nel dibattito politico si fa spesso riferimento agli affitti accessibili. Il rapporto sugli alloggi afferma che sì, questo effetto esiste. Ma è molto più debole di un altro. Il vero freno sono le case di proprietà.

Secondo il rapporto, i proprietari di casa hanno oltre il 60% di probabilità in meno di trasferirsi rispetto agli affittuari. In particolare, molti Best Ager vivono in case monofamiliari e raramente si trasferiscono.

Infatti, in circa tre quarti dei casi, quando questa fascia d'età cambia abitazione, viene messo sul mercato un appartamento in un condominio piuttosto che una casa.

Si tratta di un dato complicato. Dimostra che la forma abitativa che occupa più spazio genera un movimento particolarmente ridotto.

O per dirla in modo più diretto: le case unifamiliari rimangono spesso nelle mani di persone le cui esigenze abitative sono diminuite da tempo.

Spesso è già chi vive in modo più ristretto a trasferirsi

C'è anche un secondo punto. Secondo l'analisi, circa un terzo degli over 55 vive in un appartamento chiaramente sottoccupato, cioè con un numero di stanze significativamente superiore alle reali necessità del nucleo familiare.

Ma questo gruppo in particolare non cambia casa molto spesso. Coloro che restano fermi spesso vivono in immobili più grandi e di maggior valore rispetto a chi si trasferisce.

Questo rende il problema ancora più chiaro. Non sono le famiglie con un'eccedenza di spazio particolarmente elevata a liberare spazio abitativo per la generazione successiva. Al contrario, spesso sono coloro che vivono già in modo più compatto a trasferirsi.

La conclusione dello studio è chiara: il mercato immobiliare potrebbe probabilmente registrare un movimento molto maggiore se gli anziani fossero meglio supportati nella loro transizione verso una nuova fase di vita.

Infatti, finché la proprietà di una casa è vista come un bene da possedere per tutta la vita, la disponibilità a trasferirsi rimane bassa.