Gli imprenditori elvetici sapevano più di quanto consentito sull'accordo con gli USA?

Che ruolo ha avuto questa tornata nell'accordo sui dazi con Trump? KEYSTONE

Nella disputa sui dazi tra Svizzera e Stati Uniti, una dichiarazione di Thomas Borer sta suscitando nuove discussioni. L'ex ambasciatore ha suggerito che i leader economici svizzeri erano a conoscenza di una bozza di accordo nel periodo precedente l'incontro con Donald Trump.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Le dichiarazioni dell'ex ambasciatore Thomas Borer sulla presunta conoscenza dell'accordo stanno causando irritazione politica.

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di Guy Parmelin nega di aver trasmesso documenti riservati ai dirigenti delle aziende svizzere.

Diversi partiti chiedono chiarimenti sul flusso di informazioni relative all'incontro nello Studio Ovale. Mostra di più

In relazione al conflitto sui dazi tra la Svizzera e gli Stati Uniti, la visita dei dirigenti d'azienda elvetici allo Studio Ovale è nuovamente sotto i riflettori. Il motivo è una dichiarazione rilasciata dall'ex diplomatico Thomas Borer al programma «Club» della SRF.

L'ex ambasciatore ha affermato che i leader economici presenti hanno «presentato a Donald Trump la bozza di accordo».

Dato che i colloqui si sono svolti in «strettissima consultazione» con il DEFR, diverse parti si chiedono fino a che punto il flusso di informazioni si sia effettivamente svolto prima dell'incontro. Lo riferisce il quotidiano «Tages-Anzeiger».

I politici vogliono chiarire se la delegazione abbia avuto accesso in anticipo a documenti negoziali riservati. La co-presidente del PS, Mattea Meyer, chiede «piena trasparenza» e chiede al Consiglio nazionale che alla Commissione di controllo venga mostrato rapidamente «chi sapeva cosa e quale influenza avevano gli attori privati».

La socialista mette in guardia da un possibile conflitto di interessi se i singoli rappresentanti delle imprese fossero meglio informati del Parlamento.

La questione è stata discussa anche in Commissione

Pochi giorni prima, il ministro dell'economia Guy Parmelin (UDC) aveva sottolineato in un'intervista che le aziende rossocrociate «non hanno visto un solo documento segreto» e che in nessun momento hanno saputo più delle commissioni parlamentari.

In risposta a una domanda del quotidiano svizzero tedesco, il suo Dipartimento ha dichiarato che gli imprenditori avevano ricevuto un «briefing generale» dalla Segreteria di Stato dell'Economia (SECO), ma senza dettagli riservati.

Nessuno della delegazione ha potuto vedere il testo dell'accordo, che all'epoca non era ancora stato finalizzato.

Il gruppo che ha ricevuto Trump all'inizio di novembre comprendeva diversi leader aziendali di spicco, tra cui Alfred Gantner del Partners Group, Johann Rupert di Richemont e Jean-Frédéric Dufour di Rolex.

La visita ha dato nuovo slancio alla disputa sui dazi in fase di stallo. Poco dopo, il Consiglio federale ha annunciato il raggiungimento di un accordo di principio con gli Stati Uniti.

Thomas Borer rettifica le sue dichiarazioni

Mentre il DEFR respinge chiaramente le accuse, Borer ha messo in prospettiva le sue dichiarazioni durante la trasmissione televisiva e successivamente al quotidiano «Tages-Anzeiger».

Gli imprenditori non hanno presentato al presidente americano una bozza di accordo. Inoltre, lui stesso non aveva alcun mandato e si è limitato a «dare una mano con alcuni contatti a Washington».

L'accordo con gli Stati Uniti è stato criticato da più voci, recentemente anche da personalità di spicco. Nick Hayek, CEO di Swatch Group, ha criticato l'intesa sui dazi, esprimendo il timore che Washington possa avanzare ulteriori richieste.