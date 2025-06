Un lingotto di platino ha guadagnato enormemente valore nelle ultime settimane. KEYSTONE

Il prezzo del platino è in rapida ascesa da alcune settimane. Le ragioni di questo aumento sono molteplici.

Mentre l'oro e, più recentemente, il suo fratello minore argento hanno fatto registrare record su record, il platino ha avuto un'esistenza piuttosto oscura negli ultimi anni.

A causa della sua elevata volatilità, gli investitori sono stati finora restii a investire nel metallo prezioso bianco nella stessa misura delle sue due controparti più note. Ora, però, il vento sembra essere cambiato.

Da alcune settimane il platino è in rapida ascesa. A metà maggio, il prezzo di un'oncia troy del metallo prezioso ha superato la soglia dei 1'000 dollari. Si tratta di un aumento visto raramente negli ultimi anni e solo per breve tempo.

Ora però il prezzo è salito ulteriormente a 1'210 dollari per oncia troy. Al suo apice, ha raggiunto un massimo di 1'221 dollari.

Molte ragioni parlano a favore del platino

Le ragioni del forte aumento del prezzo sono molteplici. Da un lato, secondo «Commerzbank», una significativa sottovalutazione rispetto all'oro si è semplicemente accumulata e ha portato a un elevato potenziale di recupero.

In aprile, lo sconto di prezzo del platino rispetto all'oro ha raggiunto il livello record di 2'400 dollari per oncia troy, mentre anche il rapporto di prezzo ha raggiunto un massimo di 3,6. Secondo «Oddo BHF», il platino è stato finora trascurato nonostante il suo uso industriale strategico e ora si sta trasformando in un bene rifugio complementare all'oro.

UBS aggiunge che c'è anche una carenza di offerta. Anche il commerciante di metalli preziosi Heraeus concorda con gli altri analisti. Le sfide strutturali nelle miniere di platino in Sudafrica, come le interruzioni di corrente o i problemi di diritto del lavoro, hanno aumentato le preoccupazioni sulla produzione futura, spiega l'esperto Alexander Zumpfe.

Secondo le nuove previsioni del World Platinum Investment Council e di Metals Focus, il mercato del platino dovrebbe registrare un notevole deficit di offerta per il terzo anno consecutivo, come annunciato anche da «Commerzbank».

Anche gli esperti di «Oddo BHF» individuano nel chiaro squilibrio tra domanda e offerta un fattore determinante per il prezzo.

Alternativa all'oro

Oltre alla carenza di offerta, secondo gli esperti, sempre più investitori sembrano concentrarsi sulle alternative all'oro, che ha subito un forte aumento.

Un ben informato di «Heraeus Zumpfe» spiega che il platino presenta una serie di altri vantaggi rispetto al palladio, ad esempio, un altro metallo prezioso che finora ha registrato una performance di prezzo inferiore alla media.

Mentre il palladio è più o meno limitato all'uso industriale nei convertitori catalitici per i motori a combustione, il platino può attingere a una base di domanda più ampia. Oltre che nell'industria automobilistica, il metallo prezioso viene utilizzato anche nella produzione chimica, nella fabbricazione del vetro e nell'industria dell'idrogeno.

Inoltre è nuovamente richiesto anche dall'industria della gioielleria. Questa più ampia diversificazione crea una base più solida per questo aumento dei prezzi.

Potenziale già esaurito?

Dopo il rapido aumento dei prezzi, UBS è generalmente positiva sullo sviluppo del platino, soprattutto rispetto all'oro. Il metallo prezioso bianco dovrebbe registrare una performance relativamente più forte.

Tuttavia, gli investitori farebbero bene a non «inseguire il mercato» dopo il recente aumento dei prezzi. Questo perché il platino ha già superato il «target annuale» e si sta muovendo in ambiti che UBS prevede solo per il 2026.

Di conseguenza, gli esperti consigliano agli investitori di aspettare e vedere come si sviluppa la domanda di gioielli in particolare dalla Cina. Anche altri esperti ritengono che il prezzo del platino sarà ben sostenuto nei prossimi sei-dodici mesi.

Però se il settore automobilistico non si riprenderà in modo significativo, anche il potenziale di rialzo sarà limitato. Da un punto di vista tecnico, il salto al di sopra della resistenza nella fascia tra i 1050 e i 1100 dollari è un segnale forte.

Infine, «Commerzbank» sottolinea che negli ultimi due anni il prezzo del platino è salito significativamente a maggio per poi scendere di nuovo. E se il conflitto commerciale si intensifica ulteriormente, come suggeriscono le notizie di imminenti interruzioni della produzione nel settore automobilistico, si potrebbe giungere al rischio di una battuta d'arresto dei prezzi.

Anche per il platino, dunque, non è tutto oro quel che luccica.