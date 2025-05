Il sito GoEuropean raccomanda bevande europee come la Rivella al posto della Coca Cola statunitense. sda

Sprite, Nike, McDonald's? Questi iconici prodotti statunitensi possono anche avere un aspetto più locale. Infatti sempre più consumatori europei, ma anche svizzeri, cercano delle alternative nel Vecchio Continente ai marchi a stelle e strisce. Un sito web aiuta le persone a trovare i facsimile.

Hai fretta? blue News riassume per te Molte persone in Europa vogliono acquistare meno prodotti statunitensi.

Una nuova piattaforma online mostra le alternative dal Vecchio Continente, tra cui molti marchi svizzeri.

Inoltre se volete fare acquisti più consapevoli, potete trovare idee per il cibo, l'abbigliamento, la tecnologia e altro ancora. Mostra di più

Sempre più europei vogliono evitare consapevolmente i prodotti statunitensi quando fanno acquisti. Lo dimostra un recente sondaggio condotto da un rivenditore online svizzero.

Le ragioni sono da ricercare nei dazi punitivi, nelle tensioni politiche e nel desiderio di sostenere sempre più i marchi locali. Ma dove trovare alternative adeguate?

Il sito GoEuropean.org offre un primo punto di riferimento. La piattaforma elenca centinaia di prodotti europei che potrebbero essere considerati sostitutivi di noti marchi statunitensi.

Dalle bibite agli smartphone, dagli alimenti per bambini alle scarpe da ginnastica: se volete fare acquisti più sostenibili e regionali, qui troverete rapidamente ciò che cercate.

Il sito web è particolarmente interessante per i consumatori svizzeri. Se cliccate sul sito in lingua inglese, scoprirete molti marchi locali che possono facilmente competere con i grandi nomi d'Oltreoceano.

Anche i telefoni cellulari sono europei

C'è un'ampia scelta di bevande, come Ramseier, Rivella, Knutwiler, Vivi Kola e Hero Cassis, che si affidano alla produzione locale e a percorsi di trasporto brevi, in sostituzione di Coca Cola, Pepsi e Fanta. E naturalmente la classica Elmer Citro di Glarona è inclusa come alternativa alla Sprite.

Per quanto riguarda i dolci, gli elenchi di GoEuropean raccomandano Lindt come alternativa europea a Milka o Hershey's. E invece di mangiare da McDonald's o Burger King, la catena svizzera di hamburger Holy Cow! dimostra che anche il fast food può essere preparato con ingredienti regionali.

Anche nel settore della moda e della tecnologia esistono alternative interessanti: il marchio francese Veja produce scarpe da ginnastica in cotone organico e gomma naturale. Adidas, Munich (Spagna) e On (Svizzera) offrono alternative sportive a Nike.

Se cercate capi d'abbigliamento, lo troverete per esempio da Trigema o Schöffel in Germania. Ci sono anche alternative nel campo della tecnologia: Fairphone dai Paesi Bassi e Shiftphone dalla Germania sono sinonimo di smartphone modulari e riparabili con una catena di fornitura trasparente, al contrario di Apple.

Gli utenti possono segnalare altri marchi

L'obiettivo della piattaforma è quello di rendere più visibile la creazione di valore europeo e di aiutare i consumatori a prendere decisioni di acquisto consapevoli. Le segnalazioni provengono da volontari di tutta Europa e vengono costantemente ampliate.

Anche gli stessi utenti possono contribuire: alla voce di menu «suggerisci un marchio» è possibile consigliare nuove aziende con sede in Europa. Purtroppo possono essere segnalate anche aziende che non sembrano europee, ad esempio perché di proprietà di una società madre statunitense.

Oltre 60 volontari controllano quindi ogni segnalazione prima che venga inserita nel database. La piattaforma comprende attualmente oltre 2'300 prodotti e servizi europei, conta circa 20'000 visitatori giornalieri ed è già stata scaricata oltre 4'000 volte come estensione del browser. Un progetto della comunità per la comunità.