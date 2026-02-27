La popolazione svizzera continua a disporre del patrimonio medio più elevato al mondo. Nel 2025 la ricchezza privata globale è aumentata al ritmo maggiore dal 2017, ma gli incrementi si sono distribuiti in modo disomogeneo.

Secondo il Global Wealth Report pubblicato oggi da UBS, ogni adulto residente in Svizzera possiede in media un patrimonio equivalente a 910'382 dollari. Seguono gli Stati Uniti con 696'277 dollari e il Lussemburgo con 654'732.

UBS definisce il patrimonio come la somma di tutte le attività finanziarie e dei beni materiali, come gli immobili, detenuti da privati, al netto dei debiti. Nel calcolo è incluso anche il patrimonio accumulato nei fondi pensione privati.

Quadro contrastante in Svizzera

In Svizzera quasi 944'000 adulti appartengono alla categoria dei milionari in dollari, pari al 13,1% della popolazione adulta. Questo gruppo concentra circa il 69% dell'intero patrimonio privato del paese.

Se si considera invece il patrimonio mediano, la Svizzera occupa soltanto l'ottavo posto con 145'555 dollari per persona. In questa classifica è il Lussemburgo a guidare con 394'005 dollari, seguito dal Belgio con 277'166 dollari e dall'Australia con 210'783 dollari. Il patrimonio mediano rappresenta è il valore al centro della distribuzione: il 50% delle persone possiede un patrimonio superiore e il restante 50% uno inferiore.

Anche osservando un periodo più lungo emerge un quadro contrastante in Svizzera: tra il 2000 e il 2025 il patrimonio medio reale per adulto in Svizzera è aumentato di poco più dell'11%, mentre nello stesso arco di tempo il patrimonio mediano reale è diminuito di quasi il 15%.

Crescita della ricchezza globale accelera

Nel 2025 la ricchezza privata mondiale, sempre espressa in dollari, è cresciuta del 10,8%, un aumento nettamente superiore a quello registrato nel 2024 (+4,6%) e nel 2023 (+4,2%).

La crescita è stata più sostenuta nella regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), dove ha raggiunto il 17,5%, seguita dalle Americhe con l'8,5% e dall'area Asia-Pacifico con il 5,9%. Secondo UBS le differenze regionali riflettono in parte anche l'andamento dei tassi di cambio; in particolare viene citato il deprezzamento del dollaro.

Anche a livello globale gli aumenti sono stati distribuiti in modo diseguale: mentre il patrimonio medio è cresciuto a livello mondiale, il patrimonio mediano è diminuito nella maggior parte dei mercati. Nel 2025 il numero di milionari in dollari è aumentato di circa l'1,5%, ossia di quasi un milione di persone, di cui quasi la metà residente negli Stati Uniti.