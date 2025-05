Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha esortando il Congresso ad aumentare o sospendere il limite del debito entro metà luglio. Keystone

Gli Stati Uniti dovrebbero raggiungere il limite del debito ad agosto: lo ha detto il segretario al Tesoro americano Scott Bessent.

Il Dipartimento del Tesoro ha dichiarato che probabilmente esaurirà la liquidità necessaria per pagare i conti del paese entro agosto, fissando una nuova e più stringente scadenza per il Congresso affinché agisca per evitare un default catastrofico sul debito degli Stati Uniti di oltre 36'000 miliardi di dollari.

Quella data potrebbe anche diventare di fatto la nuova scadenza per i Repubblicani del Congresso per approvare il loro mega-progetto di tagli fiscali, investimenti per la sicurezza dei confini e politiche energetiche, a condizione che la leadership mantenga il suo piano di approvare un aumento del limite del debito di 5'000 miliardi di dollari come parte di tale pacchetto.

Il segretario del Tesoro Scott Bessent ha scritto in una lettera ai leader del Congresso che «c'è una ragionevole probabilità» che la liquidità del governo «si esaurisca ad agosto, mentre il Congresso è in pausa», esortandolo ad aumentare o sospendere il limite del debito entro metà luglio «per tutelare la piena fiducia e il credito degli Stati Uniti».