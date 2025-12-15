  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grandi magazzini La direttrice di Globus assicura: «Central Group ripagherà i debiti»

SDA

15.12.2025 - 07:56

La sede basilese di Globus
La sede basilese di Globus
Keystone

Il proprietario di Globus, il conglomerato thailandese Central Group, si è impegnato a fornire i fondi necessari per il rimborso dei debiti della catena svizzera di grandi magazzini.

Keystone-SDA

15.12.2025, 07:56

15.12.2025, 08:09

«Potremo così onorare i nostri obblighi nei confronti di Migros e della Banca cantonale di Basilea», ha assicurato Lucia Guagliardi, direttrice generale di Globus, sulle pagine della SonntagsZeitung.

Il domenicale svizzero-tedesco non ha tuttavia ancora ottenuto conferma da parte di Central Group.

Il prossimo anno Globus vedrà scadere due importanti crediti. In primavera dovrà restituire un prestito di 125 milioni di franchi al suo ex proprietario Migros e in estate un altro di 172 milioni alla Banca cantonale di Basilea. Il gruppo genera un fatturato annuo di circa mezzo miliardo di franchi.

I più letti

Un 30enne falsifica un ordine di marcia, ma fallisce per una svista
Scaffali Migros vuoti poco prima di Natale: ecco i marchi colpiti
Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»
Forti disagi previsti sulle strade svizzere per le feste di fine anno
L'ex finalista di Miss Svizzera: «Epstein era a caccia e io dovevo essere la sua preda»

Altre notizie

Media. Iniziativa su canone 200 franchi, federazioni sportive contrarie

MediaIniziativa su canone 200 franchi, federazioni sportive contrarie

Banche. Banca centrale russa: «Euroclear risarcisca 200 miliardi di euro»

BancheBanca centrale russa: «Euroclear risarcisca 200 miliardi di euro»

Energie. Nel terzo trimestre l'energia dalle rinnovabili in UE sfiora il 50%

EnergieNel terzo trimestre l'energia dalle rinnovabili in UE sfiora il 50%