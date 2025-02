Globus è un marchio storico del commercio al dettaglio elvetico. Keystone

Nuovo numero uno per Globus: la storica catena zurighese di grandi magazzini sarà diretta da Pierluigi Cocchini, manager italiano che diventa presidente esecutivo del consiglio di amministrazione (Cda). Lo ha indicato la società in una nota diffusa nel pomeriggio.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

Il dirigente è amministratore delegato del marchio italiano La Rinascente, che come Globus fa capo a Central Group, un conglomerato con sede a Bangkok specializzato nella vendita al dettaglio, negli hotel, nei ristoranti e nell'immobiliare, con centri commerciali in vari paesi, fra cui Germania e Italia.

L'attuale Ceo Franco Savastano lascerà a fine marzo l'impresa che guidava da sei anni. Il presidente del Cda Vittorio Radice rimarrà da parte sua delegato dell'organo di sorveglianza fino all'apertura del nuovo negozio a Basilea, prevista per l'inizio di novembre.

Come noto Globus si trova da tempo in difficoltà. Nel settembre 2024 Central Group, che già controllava il 50% dell'impresa, aveva annunciato l'acquisizione del restante 50% che apparteneva in precedenza a Signa, colosso immobiliare austriaco in fallimento.

Da parte sua Globus è un marchio storico del commercio al dettaglio elvetico. È stato fondato nel 1907 dal banchiere Heinrich Burkhardt come società continuatrice della ditta creata nel 1881 con il nome di Webers Bazar. Nel 1997 la famiglia proprietaria ha venduto la società a Migros. Il gigante arancione ha poi ceduto a sua volta la catena nel 2020 alla joint venture formata appunto da Central Group e Signa.

Delle 42 succursali Globus del 2019, che comprendevano anche i negozi di abbigliamento maschile, rimangono nove grandi magazzini: Zurigo (due ubicazioni), Wallisellen (ZH), Basilea, Berna, San Gallo, Lucerna, Losanna e Ginevra. L'ultimo negozio in Ticino, quello di Locarno, ha chiuso i battenti nel 2022.